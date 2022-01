A Fundación Cidade da Cultura presenta no Museo Centro Gaiás en Santiago de Compostela a mostra O camiño portugués. Lembranzas de mar e pedra, composta por fotografía histórica e actual en diálogo, o que serve para crear unha especie de caderno de viaxe entre a cidade portuguesa do Porto e Santiago de Compostela cun celme romántico evidente. O argumento desenvolve un itinerario que percorre os lugares a ao mesmo tempo a memoria colectiva do espazo da vella Gallaecia un ámbito onde se mantén un fondo inequívoco de identidade cultural e lingüística. A exposición xorde da vontade de evocar o Camiño portugués a Santiago mais supera con moito o simplemente anecdótico ou o puramente documental.

Por medio de 120 fotografías e a través do ollar de 42 fotógrafos e fotógrafas, a mostra achégase á riqueza paisaxística e monumental deste itinerario histórico para facernos novamente conscientes do seu valor patrimonial e convidarnos a redescubrilo cos ollos de quen o enxerga por primeira vez. Grandes figuras da arte fotográfica a ambas beiras do Miño e artistas de procedencias diversas que transitaron por estes camiños e vieiros testemuñan coas súas obras as súas impresións e os motivos captados: xentes, paisaxe e monumentos... Fálannos das preferencias vitais e estéticas cada altura e ofrecen unha diversidade de preocupacións que son espello dun mundo cultural en lenta transformación.

Título: O camiño portugués. Lembranzas de mar e pedra

Autor: Varios autores

Comisaria: Lucía Laín

Local: Museo Centro Gaiás, Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela

Até o 17 de abril de 2022

A fotografía histórica presente neste proxecto ten un inequívoco carimbo epocal, abalando entre un pictoricismo moi á moda desde o século XIX até unha poeticidade costumista en que ocasionalmente poden agromar algunhas pinceladas neorrealistas. Coas obras expostas podemos enxergar as diferentes facetas do boa parte do mundo estético da fotografía histórica, desde a inicial teima do fotografo de imitar a pintura, someténdose á retórica do cadro, e alternado con esta postura a tamén inmediata utilización do medio fotográfico como fundamental complemento da información, como fonte que ten vontade de “verdade” documental. Neste sentido moitas obras presentes na mostra son fillas dunha tensión estética moi anterior mais que, en sentido xenérico, chegará até practicamente o noso presente cando a fotografía se diversifique e acabe por se sentir máis dona dunha linguaxe propia e das súas múltiples capacidades para se achegar á comprensión do mundo.

A amplitude de límites cronolóxicos das fotografías de vilas e cidades portuguesas e galegas, que cobre case século e medio, tradúcese en mundos fotográficos ben variados, que nos permiten asimilar non só un argumento ligado ao tema do camiño senón tamén a intensa transformación do feito fotográfico que se produce nun tempo tan delongado, en que se avanza cara a unha definitiva autonomía da fotografía como arte.

En moitas fotografías históricas prevalece un intento de captación do colectivo, que procura a autenticidade das xentes dos lugares visitados. Hai moito de exploración dun territorio, como recolección dunha memoria visual, moitas veces desde a propia experiencia do fotógrafo, un punto de vista claramente individual mais que mantén o respecto polo captado sen renunciaren moitos dos viaxeros e profesionais que realizaron estas obras a certo itinerario idealizado, recreando un mundo arcaico, tradicional e de marcado sabor local. Partindo destes postulados, constrúen frecuentemente imaxes elaboradas e de composicións perfectamente equilibradas.