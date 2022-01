Camiño do Amazonas

Malia o aparente fracaso da súa aventura transatlántica, Iglesias e Jiménez obtiveron a mellor marca en navegación por riba do mar e a segunda en distancia. E, o que foi máis determinante para o piloto ferrolán, metéuselle o verme de explorar a Amazonia. Para tal obxectivo, comezou a deseñar unha expedición que desde o primeiro momento contou coa colaboración de diversos galegos, tanto residentes en España coma en América. Entre estes, Cesáreo Mosquera Chousal, nacido en Ribadavia e establecido coma libreiro na selva peruana; o aventureiro de Avión Ildefonso Graña Cortizo, residente en Perú desde 1910, onde colaborara con algunhas petroleiras americanas en localizar eventuais xacementos; ou, meses despois, con outro galego de Ribadavia, Gumersindo Chousal, tamén emigrado á selva peruana. Cando o primeiro coñeceu o proxecto, ofreceu a Iglesias a súa axuda e mais a de Graña. Tamén contaba coa colaboración do crego agostiño palentino Lucas Espinosa, especialista en linguas amazónicas peruanas.

A proclamación da Segunda República foi saudada polo capitán Iglesias como unha oportunidade para dar pulo á ciencia. Este desexo viuse cumprido cando o novo réxime republicano adoptou con prioridade o proxecto de expedición, aprobado polo consello de ministros en agosto de 1932. Para tal obxectivo, constituíuse un padroado con importantes personalidades e co apoio de diversas autoridades americanas. O Centro de Estudios Históricos, de Madrid, comezou a publicar unha revista que daba noticias da evolución do proxecto e que incorporaba diversos artigos elaborados por científicos españois e estranxeiros. Entre novembro de 1932 e febreiro de 1935 publicáronse catorce exemplares mensuais ordinarios e un extraordinario a maneira de remate.

Entre os propagandistas da expedición cómpre salientar Víctor de la Serna, que publicou artigos nos xornais El Sol , Ya e Crisol e na revista Ciudad, cuxo redactor-xefe era Eduardo Blanco Amor. O proxecto tivo especial apoio en Galicia. Así, o paisano do capitán Iglesias, Ricardo Nores Castro, promoveu un acto de homenaxe no Ateneo Ferrolán e unha subscrición popular para comprar unha bandeira para o barco. Nun congreso celebrado en Compostela en 1935, Iglesias presentou o proxecto. No mesmo ano Correos dedicou un selo para promocionar a expedición.

O elemento principal do proxecto da expedición ao Amazonas era o barco, necesario para o traxecto ata terras americanas, para transportar o instrumental e mais un hidroavión, e para a posterior navegación fluvial. Do primeiro barco que lles foi ofrecido en Fene, Iglesias colleu o nome, Ártabro, que aplicou ao buque que -cunha idea radicalmente distinta- construíu Unión Naval de Levante en Valencia dous anos despois (cun coste de 4,5 millóns de pesetas).

Era un barco pioneiro, movido con motores eléctricos alimentados por diésel e unha potencia de 500 cabalos e con todas as certificacións internacionais. O primeiro destas características construído en España. Foi botado en Valencia o 16 de febreiro de 1935, coa asistencia do presidente da República, e a idea que a expedición partise en decembro. Pero a complicada situación política adiou a partida. O novo goberno da Fronte Popular cancelou definitivamente o proxecto en marzo de 1936.

Ártabro: a desgraza dun pioneiro

Unha vez que o goberno da Fronte Popular cancelou o proxecto, o Ártabro quedou no porto de Valencia ata ser transferido á base naval de Cartaxena. Alí sorprendeuno a sublevación de xullo de 1936. Ante o estoupido do conflito civil, o goberno decidiu adaptalo coma buque hospital e transferilo a Málaga. Perante o risco de que fose capturado polos sublevados, foi afundido no porto malagueño o 7 de febreiro de 1937 pero puido ser reflotado unha semana despois e pasou a ser destinado a salvamento de buques.

Rematada a contenda, en 1940 foi adaptado coma buque colonial, función que deixou en 1942 cando foi destinado a apoio de torpedeiras primeiro, e residencia de oficiais da Escola Naval de Marín despois. En 1949 e rebautizado como Juan de la Cosa (en homenaxe ao mariño cántabro que elaborou o primeiro mapa con América), foi destinado a buque hidrográfico, con base en Barcelona, para a zona de Cataluña e Baleares ata 1952, rematando a súa carreira en 1975.

Malia que non chegou a navegar as augas para as que foi pensado, aínda prestou servizos de axuda e durante vinte e cinco anos, estivo dedicado á investigación mariña, o que dalgún xeito o reconciliaba coa súa misión primixenia. E deixou na lembranza o seu nome, Ártabro, que evoca para sempre as orixes galegas do promotor da expedición frustrada.