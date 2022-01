Do divino e do mundano

Santa María de Abades, parroquia de longa historia do concello de Silleda, ademais da súa singular beleza, algo divino debe de ter para ser lugar de fundación dun santuario e igrexas e capelas que alentan a paz e alimentan o espírito. Aos coñecidos cenobios que existen na comarca e no propio municipio, Abades suma o conxunto formado pola basílica da Nosa Señora dos Desamparados, a igrexa de Santa María, unha reitoral, un cruceiro e unha fonte á que se atribúen propiedades curativas.

Pero non só conta con este importante legado patrimonial, porque en Abades está así mesmo a mámoa de Chousa Nova, considerada unha das máis antigas de Galicia catalogadas, con máis de catro mil anos de existencia. Con todo, vén resultar, sen dúbida, o conxunto relixioso o que máis fama deu á parroquia, co seu santuario e igrexa románica.

A basílica foi construída baixo o deseño de Melchor Ricoy no século XVIII, promovida polo párroco de entón, o valenciano Joaquín Espés. Destaca, entre moitos outros elementos, pola súa gran torre e os catro corpos que a forman, as pinturas murais do interior -realizadas por Jorge Calvo en 1773- e as imaxes de san Xoaquín e san Xosé, talladas polo escultor Gambino. O templo empezouse a erixir en 1765 e rematou en 1787 e contou cos mellores mestres de obra da época. A torre campanario ten soporte abalconado intermedio e, ademais de ser a máis alta, posúe a campá máis grande do concello.

Cada 29 de setembro ten lugar unha concorrida romaría, con misa solemne e procesión da figura da Virxe xunto aos fieis. Conta no seu libro Santuario de Nosa Señora dos Desamparados José María Ezequiel, autor dunha ardua investigación, que a imaxe mariana chegou de Valencia -de onde é patroa- en 1750 tras corenta e oito días en tartana e dilixencia. Ao ser o párroco de orixe valenciana, foi impulsando a súa devoción. Tras a súa chegada, a Virxe foi colocada na pequena igrexa de Santa María, do século XII, moi preto do actual santuario, entón inexistente. O culto á nai de Deus foi medrando tanto que o pequeno templo foi incapaz de conter os fieis que ían cada vez en maior número. Foi por iso que se decidiu erguer un edificio que puidese dar acubillo a peregrinos e devotos. O santuario construíuse en estilo barroco galego, e no mesmo repousan os restos do seu promotor, o sacerdote que nacera nunha alquería valenciana en 1694.

A igrexa de Santa María forma co santuario un fermoso conxunto pétreo perfectamente integrado na paisaxe. Levantada no século XII, é unha fermosa xoia románica que conserva pinturas murais no seu interior e unha curiosa colección de canzorros englobados no denominado “románico erótico”, cincelados segundo din algunhas teorías para censurar o pecado nun pobo que non sabía ler. Aínda que o certo é que non hai consenso sobre a súa significación real. Outras ideas apuntan a que a sociedade medieval era máis liberal do que tradicionalmente se creu.

Xunto ao templo -declarado ben de interese cultural- sitúase a antiga reitoral e un cruceiro de fermosa factura. Na contorna atópase tamén a fonte de pedra á que a tradición local atribúe propiedades curativas. E Abades agrega a este patrimonio outros elementos de interese como a Casa da Viña, con escudo e capela dedicada a Santo Antonio. Foi lugar de nacemento do escritor e político Ramón Valenzuela (1914-1980), narrador que fixo unha crónica persoal das súas experiencias na Guerra Civil.

O municipio conta cunha das obras cume do románico en Galicia, San Lourenzo de Carboeiro, cenobio benedictino fundado a principios do século X sobre os restos dunha antiga ermida. O lugar conserva intacta toda a súa maxia, incluíndo o desafío arquitectónico ao que se tivo que enfrontar.