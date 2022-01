Boas intencións

Cecilia F. Santomé publica en Xerais Unha rapaza de provincias, unha nouvelle de apenas cen páxinas (un formato moi escaso no actual mercado galego) que conta as vivencias dun grupo de mulleres emigrantes en Barcelona e dedicadas, fundamentalmente, a tarefas de limpeza e servizo doméstico. A novela está construída sobre as descricións da capital catalá e os diálogos entre personaxes. A narración quere ser moi cinematográfica, construída con base de escenas cotiás nas que se persegue a viveza, máis ca o enredo. É unha obra de estampas, coma se alguén traducise en palabras as imaxes dunha fotonovela.

Podemos definir esta obra como un intento de confección dunha novela costumista clásica na forma, con vocación popular e uns obxectivos moi nidios no plano sociolóxico e histórico. Si consegue os fins en canto ao tema e ao rexistro. Unha prosa accesible e unha ambientación bastante realista danlle ao relato a fasquía que procura. A autora sabe xunguir, coma nunha receita de pastelaría, os datos xerais cos pequenos detalles, cunha precisión sobre algúns elementos, caso da roupa, dignos de encomio. Mais igual que ocorre cos doces, tal receita pode facerse pesada ou ter un resaibo industrial que lle tira gran parte da graza. Unha rapaza de provincias é un produto ao que se lle nota demasiado o deseño. É o que se espera dunha novela lixeira galega actual: perspectiva de xénero, visibilización das clases subalternas, franquismo, nostalxia… todo alicerzado cunha lingua estándar na que apenas hai espazo para a creatividade, para a literatura. Quizais para se poder converter nunha novela perfecta debera ter máis páxinas, intentar ser un “novelón” no bo sentido, porque o formato, canto máis breve, máis esixente se volve no formal, e neste punto Santomé non acada o necesario. Sobran moitos elementos. As descricións son case sempre tópicas. A prospección psicolóxica é de cartón pedra e os diálogos son tan antinaturais que parecen ditados por unha máquina expendedora de tabaco. Santomé demostra ter maña para a narrativa comercial, mais nesta obra esa habelencia quedou, se cadra, un pouco na tona. A voz, que neste tipo de novelas debe ser convencional e transitar por terreos xa coñecidos, está; só falta que fale algo máis alto. Por último, quixera relacionar Unha rapaza de provincias con Virtudes (e misterios), de Xesús Fraga, que tamén fala de mulleres emigrantes que se encargaron de facer as tarefas menos recoñecidas polo capitalismo. Os dous libros dialogan a través do tema e poderían debater a partir das formas. Nunha literatura sólida ambos xeitos poden e deben convivir; quizais neste caso Fraga conseguiu atinxir mellor o seu obxectivo narrativo ca Santomé. SANTOMÉ, Cecilia F., Unha rapaza de provincias, Xerais, Vigo, 2021, PVP.15,20 €