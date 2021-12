Os vellos si namoran

Deixou escrito Castelao que “os vellos non deben de namorarse”. Porén, a realidade é que, malia semellante sentenza, os vellos si namroan -como, doutra parte, acontece na súa propia, célebre, obra teatral- e, ademais, as consecuencias de semellante paixón adoitan resultar tráxicas: e velaí a perspectiva que agarda polo protagonista de "A historia do bondadoso vello e da fermosa moza", publicada entre nós en tradución de Isabel Soto.

Estamos diante dunha novela -no sentido clásico do vocábulo- que Svevo(1861-1928) non chegou a publicar en vida. Un texto, polo demais, que dialoga co conxunto da produción do narrador de Senectude ou da Conciencia de Zeno: e, en efecto, as relacións entre o personaxe protagonista e mais a realidade; a descuberta dos equívocos, das trampas, dos caleixóns de sal-se-podes... das cen e unha falsidades que enamarcan dita relación; a procura por disfrazar -que mesmo leva ao autoengao- a propia derrota vital conforman a verdadeira paisaxe pola que transita o ancián namorado da fermosa rapariga que o engaiola. Un entramado que o autor, coa paciencia e mais o oficio dun verdadeiro tecedor de encaixes, foi quen de calcetar con meticulosidade, describindo así un proceso psicolóxico, coas técnicas do monólogo interior e mais o fluxo da conciencia, a determinaren, ao cabo, o lado escuro da existencia, o fracaso do individuo -esencialmente, do individuo burgués que ve esgotada a súa “tarefa social”- no medio e medio dun mundo (o texto está localizado no transcurso da Primeira Guerra Mundial) que se precipita na crise económica, social, cultural... pero así mesmo moral e existencial.

Narrada cunha prosa axustada, con frases sintéticas -asemade que emotivas- debemos felicitar e felicitarnos pola feliz tradución ao noso idioma deste pequeno, e magnífico, volume.

SVEVO, Italo, A historia do bondadoso vello e da fermosa moza, Hugin e Munin, Santiago, 2021, PVP. 12€