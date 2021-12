Iván Nogueira: “Gustaríame poñer a música galega nos atrís dos conservatorios”

–Para comezar, quixera que me explicase Vde. que razóns o levaron a marchar de Vigo e afincar en Rotterdam?

–Eu xa vivira catro anos en Zaragoza, onde fixen os estudos superiores de música. E foi xusto despois cando cheguei a Rotterdam para facer os de Master. Os músicos en formación movémonos segundo os mestres que os conservatorios ofertan e a escena cultural da cidade. En Rottedam existe unha gran variedade de estilos musicais e un ambiente moi internacional, e iso era o que máis me atraía. Á súa vez, o grao de Master é unha ponte entre a vida de estudante e a profesional. Ao rematar os estudos xa, comezaba a ter un vencello coa cidade. Cada vez saían máis traballo e oportunidades, así que fun pospoñendo a miña volta.

–Ten Vde., pois, unha formación de música clásica. Que foi, logo, o que o decidiu a gravar e editar un disco baseado nun repertorio folk como é o caso de On Cello?

–A música popular estivo dende sempre moi ligada á música clásica, aínda que nalgún punto da historia se comezaron a desvincular ambos mundos… Eu, ademais de tocar e estudar clásico, tiven a oportunidade de estar en contacto con outras músicas, dende jazz ata tango, pop, música brasileira ou mesmo turca. En Rotterdam é moi frecuente coñecer varios estilos, grazas ao seu ambiente internacional, pero tamén pola curiosidade dos holandeses de coñecer otras culturas. E decateime de que tocar un estilo, axúdabame a comprender mellor os outros… o mesmo que cando aprendes idiomas. Durante os últimos anos practiquei tamén moita música doutros violonchelistas coma Mark Summer ou Giovanni Sollima, que escribiron pezas para violoncello só, achegándose ao jazz, música africana ou música irlandesa. E ao mesmo tempo, despois de tantos anos fóra da casa, comezaba a valorar aínda máis a música galega. Foi entón que tiven a idea de escribir as miñas propias pezas musicais, inspiradas en música da miña terra. E tocala no meu instrumento achégame en sentimento a Galicia, faime lembar quen son e de onde veño.

–Que criterios seguiu para escoller os temas que finalmente incluíu no disco?

–Quería incluír a variedade o máis ampla posible dentro das sonoridades galega e celta. Hai muiñeiras, cancións populares coma Camariñas ou Negra sombra, “reels” irlandeses e escoceses, e composicións propias, máis percusivas. A miña intención é amosar as distintas posibilidades sonoras do violonchelo e como acadalas usando diferentes técnicas instrumentais. O reto tamén foi que soara completo cun só instrumento en acústico.

–Supoño que xa terá amigos/coñecidos en Holanda. Coñécese alí que hai un recuncho de España, chamado Galicia, que ten unha música propia?

–A maioría non sabería situar Galicia no mapa, aquí coñécese sobre todo o sur, as illas e o Mediterráneo. Eu sempre lles explico que España é moi diversa. Nos concertos introduzo os temas, falo de onde veñen, os instrumentos tradicionais que trato de representar, as historias e as nosas paisaxes. E sempre rematan con ganas de saber máis.

–Os músicos galegos din que hoxe en día se pode vivir da música en Galicia, pero se fas pluriemprego, é dicir, se traballas en varios proxectos musicais á vez. A Vde. xurdíulle esa posibilidade en Galicia o veu que o panorama non estaba moi ben que digamos?

–Eu mudeime aos Países Baixos cando aínda era estudante, así que non puiden experimentar moito o que é traballar en Galicia. Estou dende logo informado grazas aos meus amigos e compañeiros. Aquí tampouco é un camiño fácil, tamén se precisa estar en moitos proxectos, e case non hai traballos para músicos que ofrezan contrato fixo. Ademais tes que saber facer promoción, redes sociais, emails, administración… A diferenza é que traballar coma freelance/autónomo nos Países Baixos é máis sinxelo, non hai que pagar taxas, e a distribución das subvencións para artistas é máis xenerosa e equitativa. Apóstase por unha escena cultural moi diversa, tamén a pequena escala. Hai sitio para todos os que teñan algo interesante que aportar.

“É complicado vivir só da música, tanto do folk como da clásica. Pero se tes algo que aportar, hai sitio para todos”

–Por outra banda, pódese vivir da música clásica en España sen pertencer a unha grande orquestra?

–É complicado pero non imposible. Nas grandes orquestras saen moi poucas prazas, polo que aos graduados a miúdo lles custa atopar o seu lugar. Algúns optan pola docencia. Outros atopan outras vías: música de cámara, eventos, ou mesmo combinar con outros estilos. Cando es estudante, parece que che ensinan para ou ser solista, ou tocar nunha orquestra, pero hai moito máis que iso.

En comparación cos países europeos ,no tocante á música clásica, en España estamos atrasadísimos tanto no seu ensino para os rapaces como no seu número de afeccionados a esta música?

–En realidade, o ensino musical público en España é algo envexable e que non se atopa en case ningún país europeo. O que falta é unha aposta por unha escena cultural diversa que achegue a música á xente. Precisamos que se demande máis música, pero para iso hai que presentala dun xeito atractivo e accesible.

Ben poderíamos incluílo no fenómeno da “fuga de talentos”, no eido artístico. Formouse na música clásica en Zaragoza e Rotterdam, e nos Países Baixos gravou On Cello: un disco de música tradicional galega interpretada co violonchelo como intrumento solista, que presentará o vindeiro 21 de decembro (19.30) na Escola de Artes e Oficios de Vigo Lourdes Varela

–O violonchelo no é precisamente un instrumento que escollan moitos músicos. Por que o elixiu?

–Dende ben pequeniño lembro pedirlle aos meus pais clases de piano. Pero cando me foron inscribir na escola de música, xa había moitos alumnos de piano e non tantos de violonchelo, e eu era un rapaz de estatura grande, así que me aconsellaron o violonchelo. Despois de todo, parece que foi unha boa elección.

–Vai repetir a experiencia de On Cello en máis discos?

–Encantaríame repetir! Atopei unha temática que está pouco explorada no meu instrumento e que me permite expresar a miña identidade persoal e musical. Gustaríame contribuír a ampliar o repertorio para violonchelo, e poñer música galega nos atrís dos músicos e nos programas de concerto. Nun futuro gustaríame contar tamén con outros instrumentos.