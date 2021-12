De novo coa Trabe

Chega ás librarías galegas, e tamén ás páxinas de FARO DA CULTURA unha nova entrega de A trabe de ouro, a publicación galega de pensamento crítico que dirixe Xosé Luís Méndez Ferrín e que edita Atlántica. Trátase do número 117 na andaina da revista e resulta sempre unha alegría poder dar noticia da persistencia e comparecencia dunhas páxinas esenciais para o evoluír da nosa cultura.

Tras a “Editorial”, A trabe inicia o seu percorrido coa sección “Cuestións”, na cal Rosa López reflexiona arredor da “Educación Secundaria ou a esclerose do pensamento crítico” mentres Juan Domingo Sánchez Estop escribe verbo “Da inexistencia do Estado e outros asuntos conexos” e X.L. Méndez Ferrín dá ao prelo a conferencia inaugural da mostra “Galicia, de Nós a nós”, celebrada en Ourense o 21 de marzo do presente ano.

En “Acoutacións” e “Textos” imos atopar, respectivamente, as aportacións de Sara Lozano Figueira –“A paixón de contar: entrevista con Manuel Rivas”-, “E posíbel desminorar unha lingua: O caso galego”, de Francisco Ramallo, “Nacimento e pasión da pintura: Manuel Colmeiro. Unha conferencia de Álvaro Cunqueiro, de Carlos L. Bernárdez ou “Ortelinda e Roxina”, de Anxo Angueira, e “Schulz, Jesenká, Kolmar. Tres voces na tona da destrución”, de Carlos Penela asemade que se recupera unha achega de Xosé María Álvarez Blázquez que leva por título “Intervención do autor no Seminario Galicia 2002, a través da imaxinación creadora”.

E xa no apartado de “Publicacións”, A trabe amosa o traballo de Xosé Luís Barreiro Barreiro, “Santos lendrios” ou a “Biografía dun artista poliédrico e singular”, de Miro Villar. En fin, as páxinas da revista concluén con esoutra sección, “Crónica”, onde Xosé Manuel Dopazo Entenza dá noticia de “As xulianas de Bueu. Unha estirpe de poxadoras de peixe".

VV.AA., A trabe de ouro, nº 11, Santiago, 2021, PVP. 12€