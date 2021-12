Aires de melancolía

Hugin e Munin, na “Colección XX”, vén de verquer ao galego unha novela do escritor grego Menis Koumantareas (1931-2014), O obradoiro de vidro, relato que nos achega a figura dunha antiga militante do Partido comunista, Bempa Tantis, muller atractiva, con dotes para dirixir unha empresa, e que se rodea de tres incompetentes: un marido abúlico e dous empregados, de nula solvencia, capaces de tomar decisións disparatadas na ausencia da súa xefa.

A novela apareceu en 1975, ano no que Grecia, despois da Ditadura dos coroneis, recuperaría o camiño da democracia. A acción transcorre en Atenas e exhala un aire melancólico; a protagonista procura evadirse do fastío da vida cotiá, dun marido sen sangue que a adora e dunha atmosfera gris. Os personaxes, marcados por unha vida colectiva difícil, evolucionarán desde unha xuventude máis ou menos vital e soñadora ata un estado de prostración elexíaco, no que as lembranzas se acompañan de bágoas.Escrita con estilo realista, non esquiva algúns trazos grotescos, situacións absurdas e descricións líricas nas que Bemba Tantis se converte nunha figura tráxica e o seu home nunha vítima do infortunio.

O autor conseguiu con esta obra o Premio Nacional de Novela. Escritor profesional de gran sona no seu pais, alcanzou outros importantes galardóns, e está considerado como un dos grandes defensores da liberdade pola oposición á Ditadura instaurade de 1967 a 1974. Tivo unha morte de novela: no seu último libro, o máis autobiográfico da súa obra, fixo a descrición dun personaxe ao que prestaba cartos; grazas a esa descrición, a policía puido deter os asasinos de Menis Koumantareas, que morreu estrangulado no seu piso de Atenas.

KOUMANTAREAS, Menis, O obradoiro de vidro, (trad. Alfonso Blanco, Hugin e Munin, Santiago de Compostela, 2021, PVP. 15€