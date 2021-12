Unha navalla suíza lectora

Se hai un tema tratado con fondura na literatura, ese resulta ser o da morte. Mais se escarvamos un pouco, decatámonos de que hai unha parcela da literatura onde esta temática pasa máis de crequenas ou intenta disimularse por se ter visto como un tabú. Isto acontece nas literaturas infantís e xuvenís dos diferentes corpus, o que fai que moitas veces non teñamos unha percepción exacta da súa representación na literatura dos máis cativos.

Para cubrir esa eiva xorde A morte e as súas representacións na LIX ibérica e iberoamericana (LIJMI), unha publicación da Rede Temática de Investigación Las Literaturas Infantil y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano co apoio do Centro Ramón Piñeiro e publicada por Xerais. A coordinación do volume a cargo das doutoras Marta Neira, Blanca-Ana Roig e Isabel Soto, destacadas expertas na literatura infantil e xuvenil, xa nos adianta a súa calidade e interese. Este contundente ensaio pretende ofrecer un apoio teórico para docentes, outros profesionais e familias, sobre o tema da morte nas literaturas infantís e xuvenís en galego, portugués, castelán, catalán, éuscaro, brasileiro, chileno e mexicano. Deste xeito, podemos dividir a monografía en tres grandes apartados: o primeiro deles, dúas seccións no texto, ábrese con diversos estudos que amosan como foi representada a morte nas literaturas ibéricas e ibérico-americanas. Cómpre amosar a estes lectores o que é a morte, por que acontece e como interiorizala e así entre outros aspectos, salientan o tema do enterro, o dó, os tipos de morte, o alén e o aquén, etc.

O segundo apartado é unha selección para a educación literaria, achega setenta e seis obras con ficha bibliográfica e unha breve sinopse do argumento para deste xeito abondar en recursos que poidan facilitar información sobre a morte e como esta é tratada. No caso da nosa literatura, figuran obras da autoría de María Canosa, Fina Casalderrey ou Carlos Negro, entre outros.

Para rematar cunha serie de vinte oito comentarios para a formación lectora onde se estudan obras dos diferentes xéneros literarios que tratan o tema da morte e diferentes perspectivas, co fin de facilitar tarefas de mediación aos profesionais. Entre os títulos tratados figuran algúns galegos como Escarlatina, a cociñeira defunta de Ledicia Costas ou Aire Negro de Agustín Fernández Paz. E xa como colofón a esta completísima panorámica ofrécese un artigo que trata o xénero da alegoría dende as artes plásticas e se centra no tratamento da morte nas ilustracións para un público infantil.

Se un bo ensaio debe ser ferramenta para que vén detrás, esta obra é unha auténtica navalla suíza na mediación lectora especialmente para o profesorado e as bibliotecas.