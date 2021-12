Mosteiros do Camiño

Entre viñedos e bosques, álzanse a igrexa e mais o antigo mosteiro de San Facundo de Ribas de Miño, en plena Ribeira Sacra, aquí concello lucense de Paradela. Perfecta simbiose entre natureza e patrimonio, o conxunto fundouse no século XII para acoller os peregrinos que se dirixían a Santiago de Compostela. San Facundo está considerado a primeira manifestación do gótico na península, e unha das primeiras de Europa, de aí a súa catalogación como Monumento Nacional desde 1982; a mellor expresión do seu estilo artístico está na bóveda: seis robustos arcos de pedra, que converxen nunha clave colocada a 5,30 metros de altura. Destacan tamén as súas pinturas murais gótico-flamencas, restauradas parcialmente despois de eliminar varias capas de cal endurecidas que as ocultaban. Na fachada este pode observarse o tramo inicial das columnas encostadas coas que comezou a construción do templo.

Conta a historia que todo empeza cara a 1116, cando Dona Urraca, raíña de Galicia, León e Castela, decide debilitar a fonte de ingresos que supoñían os peregrinos para o arcebispo Xelmírez e derruba a ponte de Portomarín sobre o Miño, paso do Camiño francés a Compostela. Os benedictinos deciden entón instalarse onde o río se remansa para cruzaren en barca os devotos que van e veñen ver ao Apóstolo. Foi así como erguerron, arredor de 1220, o mosteriro: un ano no que Pedro O Peregrino volve levantar asemade o viaduto derruído. O cenobio convértese no refuxio dos viaxeiros que non poden pagar o portádego e pasan a noite na igrexa. Rehabilitado en 1997, ao ano seguinte recibiu o primeiro Premio do Colexio de Arquitectos de Galicia como mellor proxecto de restauración.

Tan fermosa como o monumento é a paraxe na que se sitúa, rodeada de viñedos que descenden polas ladeiras do monte da Trapa ata o Miño. Pero San Facundo non é o único tesouro que ten Paradela, fito fundamental do Camiño. Este concello garda en cada unha das súas dezaoito parroquias importantes capítulos de historia e monumentos. Un ten especial relevancia na peregrinación á tumba do Apóstolo, xa que a tradición apunta a que no mosteiro de Santa María de Loio naceu a Orde dos Cabaleiros de Santiago, fundada para a protección dos camiñantes durante o medievo.

Situado na parroquia de As Cortes, no lugar de Loio, a orixe do cenobio podería estar nas fundacións do período Alto Medieval de carácter familiar e dúplice, que mesmo algúns autores vinculan á figura de San Martiño de Dumio, no século V, e posteriormente relacionan coa regra de San Fructuoso e mais o desenvolvemento do monacato de tradición visigoda. Como testemuños do pasado quedan restos dun sartego antropomorfo e algúns materiais da etapa prerrománica. Xa co tempo, o mosteiro pasou a ser unha das propiedades do Arcebispado de Santiago, e do que foi abadía só queda a igrexa de nave única, reformada a través dos séculos. No interior deste pequeno templo unha imaxe de Santiago parece lembrar a orixe da Orde do mesmo nome, nada para protexer aos peregrinos e o sepulcro do Apóstolo. Algunhas fontes aseguran que este foi o primeiro asentamento onde se reuniron doce cabaleiros para acordar as bases e estatutos da congregación en Galicia, cara ao ano 1170.

Ten Paradela outras pequenas xoias –e algunhas non tan pequenas- xurdidas ao amparo do Camiño, como a aldea de Ferreiros, onde os peregrinos dacabalo podían ferrar os seus animais no roteiro a Compostela. A súa igrexa parroquial é un templo austero pero cunha fermosa portada románica do século XII, que exerceu igualmente de antigo hospital de devotos do Apóstolo. Fronte á porta principal atópase unha pila bautismal con representacións de figuras humanas e diferentes símbolos.