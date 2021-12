Da perda do patrimonio urbano

A Anxo Cabada, pola xenerosa cesión do material gráfico). En pleno centenario do falecemento do arquitecto Michel Pacewicz Durand, unha das máis significativas construcións por el realizadas en Vigo, o Centro Católico de Obreros, coñecido tamén como Edificio Platero, esmorece no abandono máis absoluto. Michel Pacewicz, arquitecto de francés de orixe polaca, realizou esta obra no ano 1904, aínda que os planos foron asinados por outro profesional, o arquitecto Siro Borrajo Montenegro, como sinalou J. A. Martín Curty no su libro Pacewicz, arquitecto vigués.

Pacewicz, nado en Chateau-Gontier, Francia, o 19 de outubro de 1843 e finado en Vigo o 2 de febreiro de 1921, estudou en París e formouse co coñecemento das tendencias medievalistas da arquitectura francesa do século XIX a traves do seu primeiro mestre Paul Abadie, que estivo ligado ao famoso arquitecto Viollet-le-Duc, o reconstrutor de Notre Dame de París e da cidade de Carcasona. Este pouso medievalizante está presente nas construcións que realiza na nosa cidade, onde se instalaría de forma permanente Michel Pacewicz, como a Escola de Artes e Oficios (1897) na rúa García Barbón, a Casa Yañez (1900) na Alameda, a Casa de Rosendo Silva na actual rúa de López Mora (ca. 1900) e tamén no Centro Católico de Obreros (1904).

Este medievalismo sintonizaba plenamente co que xa desde mediados do século XIX se facía en Francia, Inglaterra e na maioría dos países europeos. En Francia, no ano 1844 abrírase ao público o Musée des Thermes et de l’Hotel de Cluny, o primeiro museo de arte medieval inaugurado en Europa; e en Londres o ano 1855, catro anos despois da primeira Exposición Universal no Crystal Palace, ábrese o South Kensington Museum –o futuro Victoria and Albert Museum-, considerado o primeiro museo europeo que colecciona as artes industriais e os oficios artísticos e neste contexto o medievalismo arquitectónico vai converterese en receita común e inzar as cidades e residencias rurais de construción neogóticas e eclécticas.

No caso da obra que nos ocupa, o Centro Católico de Obreros, foi construído no ángulo das rúas Doutor Cadaval e López de Neira e o seu erguemento débese á iniciativa de Leopoldo Gómez Moure, promotor da realización deste edificio e filántropo que tamén cedeu o terreo onde se instalaron os salesianos na actual Ronda de Don Bosco.

Aínda que a linguaxe goticista estaba no século XIX moi ligada aos proxectos relixiosos, o certo é que Michel Pacewicz a leva frecuentemente ao terreo da arquitectura civil, alén diso, neste caso concreto, o carácter católico da institución para a que é destinado o edificio reforza o uso desta linguaxe arquitectónica. Nas fachadas do Edificio Platero non utiliza, como era característico da tradición local, a cantaría, senón que prefere o cemento e fai uso de elementos ornamentais neogóticos, entre os que salientaba unha requintada tracería. Tamén aparecen motivos tirados do románico como unha decoración de pequenos arcos lombados. A fachada que dá á rúa Doutor Cadaval aínda conserva un grande escudo que lembra a primitiva e principal función do edificio. As perdas na fachada de Doutor Cadaval son importantes xa que desapareceu a fermosa composición de accesos principais que remataban nun arco conopial con decoración flamíxera que establecía un elegante diálogo visual co escudo. No que respecta ao interior, destaca o patio de butacas do salón de actos, un espazo de enorme potencia e posibilidades de futuro, se a salvación do edificio se puidese concretar, como sería desexábel.