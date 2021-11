Na colección “Lemos” de Edicións do Cumio vén de publicar Susana Peix Milko, un heroe con moita fame para goce dos máis pequenos e para que os cativos aprehendan valores imprescindibles no seu proceso de formación como a solidariedade, a empatía e a sensibilidade con aqueles que atravesan experiencias difíciles. A través do exemplo -Einstein aseguraba que é a única maneira de educar- os adultos guían e conducen no coñecemento, transmiten valores, costumes e formas de actuar que permitirán ao individuo vivir en sociedade, desenvolver as capacidades e convivir en harmonía con outros iguais e co medio co que deberiamos establecer interaccións beneficiosas e saudables.

O coala protagonista do conto, que traduce para o galego Iolanda Mato, prende no maxín do lector dende o comezo: amosar como dorme, onde vive e cales son as súas afeccións establece a complicidade cos seus destinatarios que quererán afondar no coñecemento deste personaxe que se antolla atractivo polo seu exotismo. O que sabemos del non defrauda: amosa unha grande habilidade para procurar comida, está atento ao que sucede ao seu redor e actúa con dilixencia ante situacións que así o requiren, polo que estas accións convértense en expresións a imitar que fan de Milko un personaxe querido pola súa afouteza, polos seu positivismo e pola forma de afrontar unha situación complicada con final feliz.

Pola súa parte, as ilustracións que realiza Julilustrador, isto é, Josep María Juli García permítelles aos cativos unha lectura da historia paralela, xa que as imaxes e as escenas que executa representan bondade, pracer, medo, angustia, satisfacción e felicidade, sentimientos todos eles evocados polo texto, sinxelo e amable, e corroborado pola cor e o trazo.