Tania Yáñez Castro publica o seu primeiro libro, que xa vén sendo unha antoloxía dos poemas que tiña acumulados nos seus cadernos e que, algúns xa foran publicados a través da rede. A intención primixénea da autora é a exposición dos seus sentimentos máis evidentes, constatables e, segundo ela mesma di, simples. Así, a paixón, o amor, a contemplación perante a marabilla da natureza son lugares comúns na súa poesía. Se cadra, o eu lírico, en todo momento adopta unha posición observadora ao tempo que lixeiramente reflexiva –sen pasarse– desas futís sensacións ás que nos referíamos.

Apreciamos ilusión pola emisión de imaxes, sentimentos e demais advocacións poéticas neste Namoradeiras… Tamén certo eclecticismo conceptual supomos que propio dun traballo antolóxico –polo da escolla de poemas escritos ao longo do tempo–, mais apreciamos que unha primeira entrega poética deberá ter certa coherencia, certo plan, coidar máis unha autopoética inexistente. Semella xa de entrada un caixón de xastre con poemas sen un percorrido claro. Dá a sensación de que a autora tiña un corpus e lanzouno sen un criterio previo que ordenase con certo rigor o material.

A isto engadímoslle o feito de que, así como efectivamente, os sentimentos que nos ofrece son simples, a poesía da que son recubertos non ten grandes pretensións. Nin o contido ou as sensacións achegan nada, nin a forma é coidada como para que poidamos ter este poemario como un proxecto realmente axeitado. Cremos que falta traballo detrás. O feito de que a autora (e tamén os responsables da edición), non sexan quen de diferenciar un obxecto directo dun obxecto indirecto nos pronomes átonos correspondentes dá idea de que moi coidada non está a proposta (“envieite bicos dourados”); (“darte os bos días”). Imos pensar, tendo en conta que a autora procede dunha zona dialectalmente cheísta, que a traizoou a hipercorrección. Iso connotaría interese polo bo desenvolvemento do texto.

Máis alá das melloras que en todo texto se poden dar, lectura lixeira con algún retallo interesante.