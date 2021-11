Con boas intencións

Sushi books, selo xuvenil da editora Rinoceronte, vén de verquer ao galego As rapazas non saben pegar, título do escritor T.S. Easton. Deste autor xa publicara en 2019 Os rapaces non calcetan, ganador do Premio Coventry Inspiration Book 2015.

A gran protagonista do relato é Fleur, moza de dezaseis anos que nun momento determinado rompe cun mozo maior ca ela -moi do gusto dos pais-, padece estrés por mor dos exames, e séntese unha pésima feminista, mala amiga e mala filla. Fleur conta con dous amigos: Blossom e Pip, que se portan moi ben con ela. Despois dunha pelexa, na que Fleur golpea un acosador, é expulsada do club de boxeo no que descubrira un mundo novo no que cre plenamente, ata o punto de que anima as mulleres a afiliarse a el para adestrarse, poñérense en forma ou pelexar en combates. Co tempo, Fleur volve practicar a súa afección, por consello dun novo amor prepara un combate e continuará un novo estilo de vida.

A novela pon enriba da mesa a ollada tradicional sobre as mozas e aposta por unha visión distinta do boxeo, na que predomina a sororidade, a denuncia do machismo e mais a capacidade de loita das mulleres. Sen dúbida, o texto non carece de boas intencións, diríxese a un amplo público xuvenil, e semella un bo produto comercial. Pero podería ter maior tensión estilística, unha construción máis matizada dos personaxes e acabar dun xeito menos previsible. Para todos os que amamos Million Dollar Baby, Touro salvaxe, Rocco e os seus irmáns ver como na novela se poñen á mesma altura as películas de Rocky é desalentador.