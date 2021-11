Retratos románticos

No número 43 do Anuario Brigantino (Betanzos, 2020), recentemente presentado, o investigador Ángel Nuñez Sobrino deu a coñecer un traballo sobre os Sobrino, unha saga familiar estreitamente ligada ao mundo cultural galego dos séculos XIX e XX. A publicación ten particular interese para a historia da nosa arte ao fornecer información moi valiosa sobre a figura de Francisco Sobrino Iglesias (Santiago, 1824- Madrid, 1881), médico de profesión mais cun notábel dominio do pictórico no campo do retrato, o que o converte nun artista de interese nun momento particularmente escuro para o desenvolvemento da arte galega.

O contexto formativo do noso artista é o da Galicia da primeira metade do século XIX, un ambiente onde asistimos ao nacemento dunha arte romántica e costumista que pretende ofrecer unha visión burguesa da realidade. No caso galego, debido a que a burguesía estaba lonxe de se asentar como clase dominante, xa que non ostentaba aínda o dominio económico, vaise producir unha importante decadencia nas artes. Só a partir de mediados do século a arte comeza a saír do marasmo e a manifestar a visión burguesa da sociedade, xusto cando galeguismo cultural e político dá os primeiros e importantes pasos, que serán decisivos para axudar a construír unha imaxe propia do país. Este fenómeno, que se manifesta primeiro no mundo literario, superará con moito este marco ao incidir no modo de ver a cultura propia e na preocupación polo legado histórico-artístico que comezou a xurdir entre os intelectuais galegos na segunda metade do século XIX.

A obra de Francisco Sobrino cómpre situala neste contexto e, primeiramente, entre os pintores románticos galegos, como Juan José Cancela del Río ou Jenaro Pérez Villaamil. Lembremos que con eles vai dar os primeiros pasos unha escola galega de pintura, que devagar se irá configurando en medio de grandes dificultades ligadas á debilísima tradición da que se parte, ao ambiente social e á falta de escolas, situación que aínda ben avanzado o século denuncia recorrentemente Manuel Murguía. En xeral neste período asístese en todo Occidente, como xa indicamos, ao auxe da burguesía, que tenta por medio da arte, en especial da pintura, reflectir a súa imaxe como clase xa que non se sente representada pola que dan os sectores tradicionais, ligados ao Antigo Réxime, e quere, ao mesmo tempo, transmitir a súa visión ao conxunto da sociedade, crear unha imaxe burguesa; os xéneros pictóricos serán reflexo deste proceso: paisaxe, natureza morta, escenas costumistas e retrato.

A obra que coñecemos de Francisco Sobrino Iglesias fundamentalmente se adscribe ao último xénero. Son retratos, en ocasións miniaturas, que hai que situar na mesma liña da retratística romántica que entre nós representa á perfección Juan José Cancela del Río (1803-1886), artista de formación académica elabora neste formato traballos debedores da roupaxe neoclásica. No caso da obra de Francisco Sobrino temos exemplos como o Retrato de dona Clara Rivas Neira (Coleción privada) ou o Retrato do naturalista don Juan Lembeye (1864, depósito no Museo de Belas Artes da Coruña). Dentro desta serie do efixies cómpre destacar, polo que ten de documento histórico relevante, o Retrato de Antolín Faraldo (Colección particular) realizado arredor de 1845. Como é ben coñecido Antolín Faraldo foi un dos lideres do pronunciamento liberal de 1846 que rematou cos fusilamentos dos chamados “Mártires de Carral”, un feito que se acabaría por converter en referente histórico para a tradición galeguista que levaría ao nacionalismo galego moderno.