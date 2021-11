Entre o pecado e a virtude

A pandemia, como toda situación límite onde o que se xoga é a vida, foi unha oportunidade para o desenrolo de variadas estratexias de disputa polo poder en torno a posicións radicalizadas que enturban o debate público. A epidemia xa non é o que era pero déixanos esta herdanza velenosa. Porque acaso hai unha dimensión máis poderosa para a defensa dunha posición que pivotarmos entre o dereito á vida e as liberdades civís? Ou entre as liberdades civís e mais a autoridade moral? Posicións que non son inocentes, todas agachan vontade de poder; algunhas de dimensións autocráticas e de variados grupos de elite, cada un da súa nai e do seu pai.

Enrolados os ingredientes ao espazo que ofrecen as redes, a confusión é maiúscula, vólvense moito máis inflamábeis e, coma se fose pouco, a nova cultura da cancelación obstaculiza un debate aberto e coloca, ás veces, os peores como vítimas. En realidade, este neoloxismo americano –“cancelación”– é a antiga censura popular pero sacudida nas redes. A administración de xustiza informal sempre foi, dunha ou doutra forma, parte do noso comportamento público. Isto de aniquilar o outro, xa non censurar un comportamento específico indesexábel, senón exterminar socialmente a persoa, é unha práctica desenvolta con menor ou maior capacidade, dependo da tecnoloxía utilizada. Dende a escritura sobre unha pedra á pantalla, sempre connosco.

As redes son un espazo propicio para a censura, baseada na suposta sensibilidade de grupos ante certos temas e comportamentos. Nestas areas é notoria a presenza dunha emocionalidade perversa que deshumaniza a vítima para despregarse. A condición narcisista da nosa época é un impulso que potencia isto, especialmente se a persoa está sobre un pedestal. Podemos evocar moitas teorías para atribuir causas e motivacións pero non hai ningunha novidade. Hoxe, o único que cambia é o escenario das pelouradas e mais a capacidade de observar e participar en multitude de eventos desta natureza. A festa pola fin dunha persoa é unha conduta que moita xente protagoniza publicamente sen ningunha compaixón, nin vergoña, nin autocrítica. Hai unha imaxe común inevitábel entre a escena na rede e o espectáculo romano dos condenados fuxindo das bestas na area romana. Claro que daquela perdían bastante máis que a vida profesional. Augusto prohibiu en Roma semellantes divertimentos pero non parece que esta sexa a solución en ningún dos nosos extremos.

É positivo prohibir os debates sobre certos temas, alegando que son ilexítimos ou que ofenden a alguén? Como establecemos unha medida xusta e controlada? Se a delimitamos e formalizamos, entón lexislamos. Non é dificil imaxinar o exercicio inesgotábel e infinito desta regulación. Pero isto non é o peor; o peor é que neste ámbito é moi dubidoso que a norma sexa sinónimo de xustiza.

Postos a observar a relación entre quen cancela e o cancelado ou entre o virtuoso e o pecador, quen ten máis poder? Un está sostido pola lexitimidade moral e o outro pola lexitimidade dos seus dereitos de expresión. Que se leva peor?: converter en vítima a un desprezábel ou a tolerancia do intolerábel?

Ás veces, para ampliar a perspectiva é bo buscar analoxías noutras circunstancias. Neste caso, nunha encrucillada entre xustiza, tolerancia e debates censurados, podemos preguntarnos se existe un exercicio de tolerancia máis grande que unha vítima escoitando os argumentos do asasino dun ser amado. Esta imaxe colócame no meu sitio para responder a moitas das preguntas plantexadas. E é que toda esta porcallada da “cultura da cancelación” o único que nos recorda a algúns é o sometemento da antiga moralidade que volve disfrazada de progresismo con unha perruca de cores ácidos. Pero para os que aínda lembramos: “non estou de acordo co que di, pero defenderei coa miña vida o seu dereito a dicilo”, o insoportábel é observar como uns paparóns deixaron nas mans dos personaxes máis indexábeis a defensa dos dereitos civís.