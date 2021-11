O mar e mais as letras

Xa na Idade Media, temos a viaxe que San Brandán, un monxe irlandés do século VI, fixo na procura do Paraíso Terreal, cuxa crónica foi escrita como Navigatio Sancti Brendani arredor do século X. Traducida ao francés, tivo unha considerable extensión por Europa adiante. Este relato deu pé a diversos mitos nos séculos vindeiros, entre eles a existencia dunha illa canaria (San Borondón) que aparece e desaparece, ata o punto que foi incorporada no tratado de Alcaçovas. O Atlántico tamén inspirou o poema anglosaxón The Seafarer e mais a saga irlandesa de Eric o Rubio no século XIII.

A navegación polo Mediterráneo foi recollida en dúas das grandes crónicas catalás: na de Xaime I, coa conquista de Mallorca, e na de Ramon Muntaner, que narra a actuación dos almogávares en Grecia e Bizancio. Nas letras castelás cómpre salientar El Victorial, que recolle as fazañas de Pero Niño, escritas polo seu alférez, Gutierre Díez de Games.

A apertura da navegación dos portugueses polo Atlántico sur estimulou escribir sobre tal empresa. Así, a Crónica do Descobrimento e conquista da Guiné (1453), de Gomez Eanes de Azurara, ou o Diário da viagem de Vasco da Gama, escrito por un membro da súa tripulación. Sen esquecer a crónica que Antonio Pigafetta fixo da viaxe de Magalhães e Elcano, Relazione del cosí viaggio intorno al mondo, publicada en primeira versión en Venecia en 1536. De feito, a importancia da navegación era tal para Portugal, que un dos grandes éxitos editoriais do século XVIII foi a obra de Bernardo Gomes de Brito História Trágico-marítima, en cinco volumes, que recolle os naufraxios que padeceran os barcos lusitanos na súa ruta á India. Nas letras inglesas da Idade Moderna estivo presente coas crónicas de Richard Hakluyt sobre a chegada dos ingleses a Norteamérica e incluso coa derradeira obra de William Shakespeare, A tempestade, que narra o desterro do Duque de Milán e da súa filla a unha illa deserta, onde atopan a Calibán, un salvaxe que deixa entrever a realidade do primeiro colonialismo.

A novela realista inaugurou a súa traxectoria con As aventuras de Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe, quen tamén incorporou o mar nos seus relatos Vida, aventuras e piraterías do Capitán Singleton (1720) -a primeira novela de piratas- e Historia xeral dos piratas (1724). Obras que tiveron moito influencia despois con A illa do tesouro (1883) de Robert L. Stevenson.

Co Romanticismo acordou unha sublimación da natureza. Así, en poesía Lord Byron escribiu As peregrinacións de Childe Harold (1812-1818), que recolle as viaxes dun mozo desencantado co seu entorno (el mesmo). E en narrativa nas letras inglesas e norteamericanas apareceu a ficción náutica. Cabe salientar neste xénero O piloto (1824), de James Fenimore Cooper; Frank Mildmay (1829) e Mr. Midshipman Easy (1836), de Frederick Marryat; ou Moby Dick (1851), de Herman Melville, un auténtico clásico non so da narrativa de temática mariña senón da obsesión humana por dominar a natureza. Seguíronlles aína Joseph Conrad, mariñeiro profesional durante anos e autor de Lord Jim (1900), Nostromo (1904) e O espello do mar (1906); e Rudyard Kipling, con Capitáns intrépidos (1897) -levada ás pantallas en 1937 con Spencer Tracy como mariñeiro azoriano-, e Jack London, con Lobo de mar (1904).

E xa no xénero da literatura de ciencia ficción, ninguén como o bretón Jules Verne para facer do mar o auténtico protagonista. Comezou a súa carreira literaria con As aventuras do capitán Hatteras (1865), sobre unha expedición ao Ártico, á que seguiron Vinte mil leguas de viaxe submarina (1866), Os fillos do capitán Grant (1867), Un capitán de quince anos (1878) ou Escola de robinsóns (1882). En fin, a viaxe que en 1867 fixo desde Liverpool aos Estados Unidos inspirou Unha vila flotante, novela publicada en 1871.