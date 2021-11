Xogos sensoriais

Baía Edicións vén de publicar o último poemario que Yolanda Castaño dá ao prelo e no que a compostelá se serve da gama de cores que resulta da combinación das tres primarias para presentar unha natureza dura e agreste, sinxela e amable, colorida e triste ou mesmo parda e rexia que expresa o estado de ánimo dun glaciar, os sentimientos da area dourada do deserto, o esoterismo das flores ou a tranquilidade que evoca a idade cando se tingue de gris nunha sorte de imaxes sinestésicas que procuran acubillo nos sentidos que non lle son propios onde as papoulas cantan ópera, o silencio é de algodón ou as linguas bailonas chimpan contentas no medio do lume.