Títulos duplicados

O caso é que esta anécdota fíxome pensar nalgúns títulos que lembraba duplicados, pois foran empregados por dous ou máis escritores, e resultou que a nómina resultante era ben curiosa, así que decidín que pagaba a pena consignala nesta miña “Literatura Insólita”.

Un caso abondo caprichoso na coincidencia constitúeo O alquimista. Ao amentar este título, é probable que moitas persoas recorden o afamado supervendas que Paulo Coelho publicou en 1988, novela alegórica de procura interior e viaxes a lonxincuos lugares que conseguiu imprentar xa máis de cento cincuenta millóns de exemplares en máis de setenta idiomas. Agora ben, o que se cadra non se lembra tanto é que case cincocentos anos antes, en 1610, o extraordinario dramaturgo inglés Ben Jonson vía representada por vez primeira a súa célebre comedia The Alchemist, tan prestixiosa que Coleridge a tiña como unha das tres mellores pezas teatrais coñecidas, sendo levada a escena durante todo o Renacemento e ata os nosos días.Doutra parte, cómpre salientar que non é a única vez en que Coelho ten tirado partido da celebridade de rotulacións previas, pois no ano 2010 deu á luz O aleph, novamente unha historia de crise persoal que, logo da correspondente viaxe interior e por toda parte, conduce a un renacer espiritual. Neste caso, o camiño para o descubrimento da enerxía que todo o cifra e na que está a nosa luz interior xa o marcara en 1949 Jorge Luis Borges co seu incomparable e orixinal relato “El aleph”.

Outro exemplo non menos sorprendente é o da concorrencia que se dá co título ―e non só― O mundo perdido. Novamente, é máis que seguro que a maioría estea agora a pensar na novela coa que Michael Crichton continuou en 1995 a famosísima aventura de dinosauros redivivos que comezara cinco anos antes con Parque Xurásico. Mais sería unha mágoa que non lembrásemos tamén que, con idéntico título (no orixinal inglés: The Lost World) publicara case un século antes Arthur Conan Doyle unha novela na que, oh casualidades!, uns aventureiros viaxan ata o Amazonas tras da pista duns dinosauros que semellan ter sobrevido no profundo da xungla.

Os deuses do azar quixeron tamén que unha das novelas xuvenís máis gabadas en Europa e noutras partes do mundo sexa Nada (Intet, no dinamarqués orixinal), da escritora de Copenhague Janne Teller, unha respectada macroeconomista que foi consultora da Unión Europea e Nacións Unidas e que escribiu no ano 2000 esta obra na que un mozo, subido a unha árbore e tremendamente deprimido, manifesta aos seus compañeiros que a vida non ten sentido. Estes, para axudalo, deciden irlle dicindo cousas polas que paga a pena vivir, pero todo se torce e a violencia entra en escena. Pois ben, desta volta seguro que moitas lectoras e lectores houberon pensar en que parello pesimismo vital aboia xa na atmosfera da Nada coa que en 1944 Carmen Laforet gañaba o Premio Nadal, un texto que, medio século antes que a destacada narración de Teller, avantaba por idénticas landas de anguria.

E para rematar, tres exemplos nos que escritores galegos viron como autores en lingua castelá non se resistían á coincidencia: o primeiro, Xavier Alcalá, quen en 1990 publicou a novela de aventuras Cárcere verde en Galaxia, unha obra que ese ano apareceu en castelán na editorial SM baixo o título Contra el viento, o mesmo que empregou Ángeles Caso para gañar o Premio Planeta 2009.

Tamén se adiantou Agustín Fernández Paz co seu No corazón do bosque, publicado en galego e castelán a un tempo por Anaya no 2001, idéntico título ao escollido pola editorial Salamandra para traducir ao castelán en 2012 o libro que, dous anos antes, dera a coñecer John Boyne no orixinal inglés como Noah Barleywater Runs Away (Noah Barleywater foxe).

E, como non hai dous sen tres, tamén Pel de lobo, a novela que Xosé Miranda publicara no 2002 en Xerais e que logo aparecera na editorial Algar traducida ao castelán no 2004, é o título co quixo poñerlle tamén Lara Moreno á súa desacougante narración de 2016 editada por Lumen.

Cantos galegos en bises