Medre a memoria

Descendentes do Delegado Civil de Cangas / do Administrador de Correos / do Xefe Local da Falanxe Española das JONS / descendentes do Comandante do Posto da Garda Civil / descendentes dos que tomaron terras que non lles pertencían / descendentes dos que sorberon fel para cuspir. // Somos o tremor de agosto. Así falan os versos de Xabier Boubeta (Cangas, 1967) neste seu primeiro libro de poesía, O regreso de Vítor Sánchez, no que ergue unha homenaxe aos mestres da República fusilados durante os primeiros meses da guerra e, por extensión, a toda a veciñanza cruelmente represaliada polo terror do bando insurrecto. Vítor Sánchez foi Víctor Sánchez Mártil, natural de Hervás, Cáceres, mestre destinado na Escola de Coiro e fusilado en setembro do 36. Sentirán a febre porque emana dos versos deste libro a calor daquel verán sanguinario. Percute a memoria dos que non son nomes protagonistas e agora quedan rexistrados nas letras da poesía galega. Imposíbel, por outra banda, non lembrar Xohán Carballeira ou Carmen Pesqueira, A Capirota, entre tantos inocentes defensores da liberdade que foron axustizados no Morrazo.