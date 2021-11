Desde as secuencias de Squid Game

Non resulta en absoluto difícil deixarse levar polo apoteósico éxito da serie para cualificala nun sentido ou noutro (enténdase como unha obra mestra ou como un bluff). Non obstante, e moi a pesar de todos os eséxetas cinematográficos que poidan estar preparando a artillaría de ataque, a verdade, aínda que viciada, resulta ás veces máis complexa. Digamos que entre un extremo e outro hai unha serie de elementos que sería conveniente considerar e analizar. Sobre todo tendo en conta que a estas alturas o fenómeno Squid Game computa a nada despreciábel cantidade de 111 millóns de espectadores, segundo informa a propria Netflix (que sempre conta en positivo todo aquel que a mira durante ao menos dez minutos).

O primeiro que chama a atención é o absoluto descoñecemento sobre seu director, Hwang Dong-hyuk. Un coreano nado en Seúl hai agora cincuenta anos, cuxa obra máis emblemática e premiada, Namhansanseong (algo así como A Fortaleza), nin sequera foi proxectada no noso país. Un filme recomendábel, de estrutura narrativa similar á epopea, que relata a heroica resistencia en 1636 do rei Injo e os seus serventes contra a invasión do exército Qing. Catro anos despois do seu debut, nun momento de auxe do cinema coreano, do manhwa e do K-Beauty, o éxito chamaría á porta de Hwang Dong-hyuk da man da súa última produción. O 17 de setembro de 2021 a plataforma Netfilx estreaba o primeiro capítulo da serie máis vista de todos os tempos.

Se ben o argumento (un grupo de persoas con graves problemas económicos acepta a invitación para participar nunha serie de xogos infantís de consecuencias nefandas) bebe directamente de fontes cinematográficas anteriores como Kamisama no iu tôri (Como os deuses queren, 2014,) Takashi Miike ou Batoru Rowaiaru (Batalla real, 2000, Kinji Fukasaku), é a súa semellanza coa linguaxe visual dos videoxogos a que a singulariza. Chae Kyung-sun, o seu director artístico, instala as personaxes nun territorio propositadamente artificial a partir do segundo episodio. O espectador accede así á nova realidade, perturbadora e virtual (a existencia da Rede escura é boa mostra disto), sen apenas exercer resistencia. A senda escollida polo público que sobrepasou os dez minutos de visionado resulta idéntica á que tomou a sétima arte cando pasou do formato do cinéma vérité aos gráficos do xogo electrónico.

A historia é repugnante. A súa perfección escenográfica (a cor, as formas, os volumes, os espazos) e formal (o barroquismo embelecido) só serve para resaltar a depravación subterránea. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), o protagonista, carece de futuro. O seu pasado está cheo de decisións equivocadas. Para el o incerto presente constitúe unha tregua. O amargo pracer de soñar, aínda que sexa só un instante, que as cousas poderían ter sucedido doutro xeito. O director proxecta así sobre a súa personaxe un tempo e un espazo paradoxais: prórrogas cando o prazo para a absolución xa hai moito que rematou. Seong Gi-hun está posuído por unha adición incompatíbel co arrepentimento. O vicio que o habita é máis forte que o pánico que produce o novo espazo en que sobrevive.

Na traxedia cotiá dos indixentes cada un representa un único papel. No espectáculo concibido polo Xogo da Lura, os participantes son manipulados para que se apoderen dos roles alleos. Todos semellan camaradas, como no teatro. Mais trátase dun teatro asfixiante, carente de maxia, en que o sinistro está permitido, en que impera unha lei sen excepcións nin misericordia: a eliminación do compañeiro. Alí onde antes houbo solidariedade, xorde pouco a pouco o enfrontamento para conseguir o ansiado premio: a grande bóla, chea de cartos, que pendura sobre as súas miserias. Unha hucha de cristal onde a plataforma estadounidense Netflix atesoura 900 millóns de dólares. Polo de agora.