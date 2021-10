Unha nova reserva da biosfera

Para comezar, a Ribeira Sacra, situada nas ribeiras dos ríos Cabe, Sil e Miño, marca a divisoria ao sur da provincia de Lugo e ao norte da de Ourense e ten como capital Monforte de Lemos. O seu clima atlántico continental, unido a esoutro microclima mediterráneo, trae como consecuencia unha gran biodiversidade e un espazo excepcional para o cultivo do seu produto máis famoso: a uva. A chamada viticultura heroica, polas condicións extremas do seu cultivo en socalcos, é un dos sinais de identidade: labores que se veñen facendo xa desde o tempo dos romanos, continuados polos monxes cristiáns, e na actualidade motor económico da comarca. Canto ao patrimonio cultural, a zona tamén presenta unha inmensa variedade (parte do mesmo pódese visitar no Ecomuseo de Arxeriz): barcas tradicionais, muros de pedra seca, o Entroido Ribeirao e o Oso de Salcedo, as fachas ou fachós, queimados en diversos actos festivos, o Sábado Longo de Xunqueira de Espadañedo, as Feiras do Viño en diversas poboacións… Se falamos de restos romanos, cómo non citar o túnel de Montefurado; e, desde logo, os mosterios (mención especial ao de Santo Estevo de Ribas do Sil) e igrexas a inzaren o territorio e que probablemente deron lugar ao nome de Ribeira Sacra, aparecido xa por primeira vez en 1124.

A segunda zona en cuestión é a Serra do Oribio, que comprende os concellos de Samos e Triacastela. Composta por unha serie de montes alombados, foi atravesada na época prerromana polo Camiño Real do Oribio, do que aínda se atopan vestixios, e supuxo a principal vía de acceso dos romanos para chegar a Lugo. Posteriormente coñeceuse como o Camiño de Castela e converteuse nunha importante vía comercial nas rutas dos maragato. Hoxe en día é un dos principais camiños de peregrinación a Compostela. A maiores da fermosura das súas paisaxes, da inmensa biodiversidade que presenta, da marabilla que supón o mosteiro de Samos ou dos interesantes restos castrexos como son o Castro de Viladonga ou o de Formigueiros, podemos destacar un elemento probablemente menos coñecido: a cova de Eirós, pois supón un xacemento paleontolóxico de suma importancia. A gruta, que resulta importante para o estudo do oso das cavernas, estivo ocupada nada menos que por Neanderthais e Homo Sapiens e conserva unha serie de paneis de arte rupestre con noventa e tres motivos pictóricos e gravados.

Completa a terna a Serra do Courel, que se espalla polos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Pedrafita do Cebreiro. Supón a reserva botánica máis importante de Galicia, cunha das xoias da nosa terra: a devesa de Rogueira, que reúne ata vinte e un tipos de bosques diferentes nun espazo moi reducido, o que a converte na unidade territorial de maior variedade floral de todo o noroeste peninsular. A zona das aldeas de tellados de pizarra -unha boa mostra temos na Aldea de Froxán, declarada como Ben de Interese Cultural- conserva da época romana restos de asentamentos relacionados coas explotacións a ceo aberto de ouro (hai teorías que afirman que o nome do Courel vén precisamente de aí), e da Idade Media templos e outros vestixios. Pero o máis característico do lugar acaso sexan as famosas pallozas de planta circular ou ovalada que reciben o seu nome seguramente pola palla empregada nos seus teitos. Destacan tamén as albarizas, construcións circulares ubicadas nas pendentes das montañas para gardar as colmeas do ataque dos osos; os sequeiros,lugares para secar e gardar as castañas; ou mesmo as pontellas, pontes de madeira características para cruzar os ríos.

