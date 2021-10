Pioneiros do naturismo

O Naturismo xorde a mediados do XIX como resposta á transformación política, económica, social e tecnolóxica da Revolución Industrial, na que o vexetarianismo e a práctica do nudismo eran alternativas na procura dunha fraternidade sen privilexios entre humanos. O pontevedrés José Castro foi pioneiro da medicina naturista en España. Formouse en dietética en Nova York e Uruguai e retornou a Vigo en 1923, acompañado de Daniel Capo, para difundir a Trofoloxía, unha dieta que rexeitaba a dixestión conxunta de alimentos con cargas eléctricas contrarias.

En 1925 creou a Escuela de Naturismo Moderno en Barcelona e asentou en Torrent (Valencia) onde publicou o Manual práctico de alimentación racional y crudívora ou La nueva ciencia de comer. En 1930 impartía conferencias no Ateneo e a Sociedade Recreo de Vigo: “La medicina moderna y la nueva ciencia de comer” e “Las enfermedades artríticas y el estreñimiento, sus causas y su curación por la trofología”.

En 1934 Lucio Vergas organizou un ciclo de conferencias en “La Oliva” sobre naturismo, no que Ruíz Ibarra defendía a alimentación vexetal fronte á inxesta de carne, que consideraba un campo abonado de microbios: o frutismo como medio para liberar o home da enfermidade e a muller da escravitude da cociña. Tamén se incidía nas bondades da exposición ao sol, a luz e o ar. Vergas creaba a Sociedade Naturista Viguesa, acompañado por Augusto Espinosa, Andrés Enríquez, Ramón Costafreda, Manuel Santiso, Castro Enríquez e Pablo Barrientos. A sociedade foise ubicar na rúa Elduayen, no local de teas Paños Vergas, e tiña como obxecto a promoción da medicina natural e a dieta vexetariana, ademais de organizar excursións para fomentar a vida sa e comunitaria.

A Sociedade acudiu ao I Congreso Naturo-Desnudista de España en Barcelona (1935), organizado polo grupo Pentalfa de Capo. A revista Pentalfa referíase así á participación viguesa: “Galicia despierta. A los amantes de la naturaleza”. En agosto de 1935 Capo impartiu varias conferencias en Vigo e completou a visita cun banquete vexetariano na finca de Segundo Mon, en San Roque, ao que asistiron 80 persoas. As prácticas curativas remuneradas que ofrecía esta nova corrente naturista enfrontáronse co Doutor Colmeiro, presidente do Colexio Médico vigués.