Do telúrico ao existencial

Marta Dacosta é autora consagrada. A súa traxectoria leva a esperar este seu último poemario con expectativas altas e con devezo pola lectura do mesmo. E a verdade é que non defrauda. Son arredor de oitenta poemas os que conforman este seu Notas sobre a extinción e iso de entrada crea certa dúbida de ata que punto a autora será quen de manter un nivel máis ou menos homoxéneo nun xénero como o lírico. Calquera esperaría de entrada un poemario irregular no que ás calidades se refire. Pois ben, para o noso abraio confeso, Marta Dacosta consegue unha regularidade neste seu libro que nos fai pensar na obra literaria desenvolvida con paciencia ao longo de moito tempo. Este poemario non é ningunha ocurrencia nin arroutada. É o resultado dunha obra pensada e esculpida con teimosía respectando os tempos pertinentes para non caer en erros do que enseguida quere publicar. Este é un dos valores primeiros que lle observamos.