Carlos Cernadas: Castrexos

Gaitas, pandeiros e pandeiretas buscan acubillo entre cancións que asemellan navegar en océanos de certa atemporalidade e moita enerxía contida, nunha viaxe no tempo que se traduce en tribal, étnica e por momentos tamén en épica. Romances, guerra e “castrexidade” como idea fundamental percorren unha colección de cancións en galego que baixo, precisamente, ese título, Castrexos, apuntalan concepto nun relato de certa fantasía histórica que nos vai metendo, canción a canción, de cheo nalgunha aldea perdida deste noso norte de mar e montes pero en almanaques de hai dous mil anos. Unha aposta pola fusión de rock duro e música tradicional galega que ben puidera entrar perfecta e fantasticamente no coñecido como “música celta”, ou incluso naquela etiqueta da “world music” que tanto aquel tivo, e ten, entre melómanos de mente aberta e prexuízos fechados.

Contan nos promocionais do disco que o traballo está baseado na historia, idea e vida dun castro como o de Baroña, aló polo Porto de Son, en vetustos días de duros temporais, mares bravos e xentes aínda máis bravas, mais aínda así, na escoita, atopámonos con boas pingas de existencialismo contemporáneo e cancións que nos retraen a lugares máis íntimos e particulares. Guitarras acústicas e voces espidas comparten protagonismo coa dureza de guitarras distorsionadas e melodías de raíz con certos momentos “Jehtro Tull” ou “Fairport Convention” aínda que neste caso moito máis achegados a harmonías ben máis contemporáneas e, dende logo, moito máis cercanas. Conta Cernadas que a vida na diáspora empurrouno a mergullar nas raices da música galega case máis como unha necesidade que como unha aposta estética e que nela acada, con case éxito, o complicado reto de manter a morriña a raia mentres continúa a súa formación en música creativa, cultivándose e tamén exercendo o maxisterio como guitarrista ao tempo que ensaia, compón e grava para os seus proxectos persoais. Este Castrexos de “Sons of Exodus”, nado en tempos estraños de pandemia, xa está para escoitar en todas as plataformas en streaming e tamén xa á venda no seu sitio web mentres agarda a súa posta de longo en directos e escenarios do país onde seguro é tan acaído como necesario dentro da diversidade estilística da nosa escena nos últimos anos. Outra vez presta moito a aposta chegada dende a emigración, e dende lugares tan dispares, pola nosa música e a nosa raíz e ademais con cariño, devoción e respecto pola máis noso.

Non é algo novo que galegos conquisten coa nosa musica gustos e corazóns aló por onde pasan, mais segue a emocionar esa idea do maís identitario, resistindo e medrando en creacións que con honestidade, calidade e moitos riscos arredan do camiño fácil do éxito para asentarse no orgullo de deixar a impronta clara que desvela de onde son os firmantes, incluso dende mundos tan diferentes como pode ser o ecosistema musical dun London berce de tanta nova tendencia e tanta leria. A realidade é que a música galega non so resiste e igual ela mesma, e por si soa, é tendencia.

No adeus a Paddy Moloney