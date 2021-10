Bandeiras e símbolos

A definición de Cassirer do home como “animal simbólico” é a mellor perspectiva para pensarmos a mostra 1921-2021: 100 anos da bandeira galega, no palacio Municipal da Coruña que foi exposta no verán. Nela, un conxunto de artistas reflexionaron sobre este poderoso símbolo: unha proposta arriscada nestes tempos, e que me fai lembrar que en certa ocasión escoitei un mozo patriota reprocharlle a un vello retornado que este marchase da súa terra; nese momento emerxeron na miña conciencia moitas bandeiras de cousas nada positivas.

"1921-2021. 100 anos da bandeira galega no Palacio municipal da Coruña". Mostra colectiva producida para o @ConcelloCoruna Ata o 25 de xullo na sala de exposicións de María Pita. Achegádevos ás orixes da bandeira galega. #CoruñaGráfica #Ilustración #Bandadeseñada pic.twitter.com/sWDqoJRLbE — Demo (@DemoEditorial) 10 de julio de 2021

A capacidade para desenvolver símbolos na nosa especie xurdiu como un recurso de adaptación, algo que media entre a recepción estimular e mais a resposta da conduta. Este aspecto distintivo da nosa conciencia expande a realidade do mundo físico e modifícao a través de interpretacións, significados e emocións. Así, a percepción da realidade da nosa especie non é inmediata, está mediada por este complexo sistema que constitúe a linguaxe e a arte cos seus relatos, a relixión e a espiritualidade. Dito mundo simbólico xera emocións e interpretacións, e delas emanan sentimentos, inquedanzas e imaxinacións. Nesta realidade cárganse de sentido todos os símbolos dotados de fortes experiencias emocionais que guían a nosa percepción como no caso das bandeiras, que resultan un exemplo intenso desta experiencia.

As bandeiras teñen o poder de espertar unha identificación vinculada ao grupo, que adquire unha calidade emocional primaria con poder para inscribir na conciencia unha realidade xa elaborada e que escapa da análise dos feitos que representa. Así, a bandeira, como outros símbolos desa realidade que chamamos patria, non resistiu o paso do tempo, probablemente polas serias contradicións entre o que representa e mais a súa vinculación con outros conceptos como o de nación e cidadanía.

É evidente que como construción cultural, as bandeiras non son inocentes. Non se poden observar como un produto espontáneo da cultura, desprovisto de intencionalidade e vontade de poder. Hai nos símbolos certo poder hipnótico, un atallo na mente que conduce directamente a un estado emocional que se impón porque a capacidade para simbolizar é bioloxicamente significativa, permite respostas rápidas e económicas, é unha calidade interesante para non pensar. Os símbolos inscritos e consolidados na mente promoven interpretacións instantáneas e pechadas e neste caso, normalizan a patria. Esta, cos seus símbolos, conforma un espazo imaxinado limitador que inclúe a uns e exclúe a outros. Hai un compoñente emocional e sentimental do nacional que se expresa a través da idea de patria na que os patriotas saben articular os relatos que xustifican a cohesión social na contorna dunha metáfora análoga á familia, unha autoafirmación do que se pensa como propio. Nestas posibilidades a bandeira atopa a súa función metafórica. Pero resulta controvertido manter a metáfora da vinculación familiar da patria fronte a historia da formación das nacións modernas.

Estas ideas transcendentes están tan deterioradas como o resto das transcendencias da nosa cultura. A creación dos estados nacionais, lonxe de responder a este suposto, son a resposta á emerxencia dun modelo produtivo moderno que estrutura un novo marco social, xuntando ou dividindo poboacións en novos territorios, para os que se lexitimaron novos relatos. Neste sentido, Benedict Amderson fala da nación como “comunidade imaxinada.”

A globalización é outro factor que acrecenta a permeabilidade dos estados en nome da diversidade e a multiculturalidade pero instrumentalizada por un modelo económico que non internacionaliza dereitos senón consumos. Froito disto son os novos movementos das persoas: unhas viaxan por necesidade e outras por pracer. Onde está a patria dos que migran, dos desprazados, dos refuxiados ou dos que non teñen documentación? Se a patria é unha orixe común, que sucede cos que emigran e conforman comunidade con outros migrantes, cal é a súa patria? Onde emprazamos a esencialidade da patria dos seus fillos e fillas?

A bandeira marca a fronteira entre os que son os nosos e os que non, pero se analizamos os desprazamentos das persoas, as migracións ao longo da historia, non existen estas pretendidas naturezas inalteradas, non existe unha medida mínima de espazo real ou imaxinario que non se poida constituír en fronteira de algo e se todas as persoas estamos no límite, non necesitamos bandeiras porque, ben visto, ninguén pertence en esencia a ningún sitio.