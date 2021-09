Xusta e atinada recuperación

A Editorial Galaxia recupera a poesía de Isidro Novo. A decisión é atinada, pois moitos dos textos aquí rescatados estaban xa descatalogados e de moi difícil acceso. Por iso, o esforzo dos seu editores, J.L. Calvo Vidal e Yago Rodríguez relaciónanse cun exercicio de verdadeira xustiza. Se cadra a maior sona do noso autor no ámbito da narrativa tamén provocou que se fixese necesario poñer por xunto todo este material e ofrecelo nun único volume que facilite a lectura e o coñecemento do poeta.

Nesta situación tan común do autor/a cunha proxección non de todo achegada á realidade do seu proceso creador e traxectoria, a proposta poética de Isidro Novo non se pode cualificar de ortodoxa. Xa no seu día foi clasificado (ou desclasificado) como un poeta fóra das inercias propias de xeracións, tendencias e demais inercias que en moitos casos só serven para facilitar identificar grupos ou subgrupos que nada achega, polo simple feito de seguiren un mesmo camiño, á conformación do noso sistema literario. Neste sentido creadores como Novo marcan personalidade propia e abren portas para que o aire refresque as súas páxinas para maior ledicia do lector.

Esa voz única foi quen de desenvolver unha poesía do cotián, do trascendente e da rebeldía. A poesía é un xénero no que as súas ferramentas e usos internos permiten espremer a lingua para expresar o que a fala cotiá non é quen de discernir. Isidro Novo, o que foi chamado poeta da gravidade, é quen de reflexionar sobre os mundos interiores non percibidos, non empíricos nin necesariamente constatables que enchen as nosas vidas, fanse presentes e que adquiren unha importancia que só o poeta de verdade, o do oficio e a sensibilidade é quen de comprender, talmente é o caso.

Pouco e pouco imos conformando a historia da nosa literatura, mais tamén, como é o caso, é preciso revisala e traballar para poñer no seu xusto lugar a todos aqueles autores e autoras que contribuíron dende o seu espazo a enriquecer o noso labor como pobo. Isidro é un deses autores seguidos, admirados, pero non necesariamente atendidos con toda a xustiza que puidese merecer o seu legado e hoxe Galicia ten unha débeda menos cun dos nosos.

NOVO, Isidro, Poesía galega reunida, Galaxia, Vigo, 2021, PVP.21,85€