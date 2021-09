O mito dunha heroína orfa

Da mesma patria canadense que Margaret Atwood e Alice Munro é Lucy Maud Montgomery, autora da novela de éxito Anne, a de Tellas verdes, verquida agora ao galego por Moisés Barcia, no selo Sushi books da editora Rinoceronte.

Publicada en 1908, nun principio foi considerada unha novela para calquera idade, pero nos últimos tempos hai unha tendencia a asociala coa chamada literatura xuvenil. A acción transcorre a finais do século XIX nun pequeno lugar da Illa de Porto Príncipe, onde naceu a autora. Dous personaxes, Mattew e Marilla Cuthbert, irmáns solteiróns de mediana idade solicitan a adopción dun neno para que os axude nos traballos da granxa. Por mor dun erro, entréganlle unha nena rubia procedente dun orfanato. Trátase dunha rapaza con grande imaxinación, viveza e intelixencia, moi descontenta coas pencas do seu fraco corpo e coa cor roxa dos cabelos. De primeiras todo semella ir en contra dos desexos da rapariga, pero a súa enerxía, afán de compracer e graza imaxinativa van conquistando o corazón dos granxeiros, dos compañeiros da escola -na que destaca polo seu talento- e da maioría dos que a rodean. O libro da conta tamén das súas preferencias literarias, dos xogos, das amizades e da rivalidade con algunha moza, pero sobre todo da teima contra Gilbert Blythe, un compañeiro que se burla dela pola cor do pelo e que, malia que despois se amosa arrepentido, durante moito tempo non consigue o perdón.

Ao final, a vida de Anne chega a bo porto, axuda os seres queridos e recolle os froitos dos seus bos sentimentos. Estamos diante dunha novela onde o mundo é harmonioso, que defende valores positivos e remata cun final feliz, xa que o ben e a tenrura son premiados.

MONTGOMERY, L.M., Anne, a de Tellas Verdes, Rinoceronte, Cangas, 2021, PVP. 155