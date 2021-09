En branco e negro

Vivimos nunha época de mudanzas historiográficas e de frecuentes alternativas teóricas e semella existir un fondo prexuízo segundo o que toda referencia ao pasado como substrato validador acaba por ser entendida e reducida a unha condición conservadora ou saudosa. E acontece iso non soamente no relativo a toda aquela produción artística que se considera superada, senón tamén no que respecta a determinadas lecturas da historia da arte que foron postas en circulación cando a Modernidade non se daba aínda por extinta.

A tradición pictórica da modernidade e o complexo nó de influencias, intereses e circunstancias que alentaron a formación da mesma ao longo do século XX é vítima deste proceso. A nosa preferencia á hora de achegármonos á produción pictórica é por un modelo baseado na procura de síntomas substancialmente activos, tentando valorar e calcular as súas implicacións. Neste sentido, coidamos que é interesante ter en conta estes aspectos ao achegármonos á pintura de creadores como o pintor galego José Luis Veiras Manteiga (1949), un artista con longa estadía en Francia, de quen se nos ofrece un conxunto de traballos extreamadamente coherente realizado en 1991, aínda que nunca presentados ao público, que leva por título Noir Blanc e que se expón na sala do Centro Cultural Lustres Rivas na vila de Ribeira, nun proxecto comisariado por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. A serie que agora se pode contemplar, fundamentalmente tintas sobre papel -co engadido dalgúns acrílicos-, como o título indica, fai uso do negro sobre o fondo do soporte branco. Estamos perante traballos que se sitúan no ronsel da tradición informalista que se foi definindo desde finais dos corenta e, sobre todo, nos anos cincuenta do pasado século. Todo o labor do pintor galego delata unha evidente proximidade a creadores franceses inseridos nesta corrente, e penso en especial en Pierre Soulages (Rodez, 1919), con que presenta notábeis afinidades.

En continuidade con estas correntes, o labor de Veiras Manteiga pretende “expresar” máis que “representar” no sentido de que a súa pintura se estende polo lenzo como unha descarga de tensión acumulada. O pintor é un creador que deliberadamente renuncia á carga intelectual da pintura. O seu fluír de tinta e mancha, porén, non é puramente casual e desordenado xa que o pintor escolle esa potente tinta negra que nuclea todo o proceso creativo, as cantidades que precisa e dirixe o xesto, de aí o cualificativo de xestual para este tipo de pintura. O resultado, produto dunha intensa pulsión, é a acción, o auténtico real na obra, concretado na mancha. No entanto, debemos entender a brillante serie Noir Blanc como resultado dunha experiencia tamén meditada, medida e comedida, de ritmos decididos e, ao tempo, pautados.

Título: Noir Blanc Autor: Veiras Manteiga Comisariado: Xoán Pastor Rodríguez Santamaría Local: Centro Cultural Lustres Rivas, Ribeira Até o 9 de outubro

As súas creacións producen un efecto envolvente que crea un espazo que é definido pola propia pintura, que é sobre todo unha espacialidade expansiva e puramente cromática, con ese branco e negro que se converte nun ambiente e procura espontaneamente o espacial para mergullar o espectador no seu mundo e abrir o espazo para a súa imaxinación. Este espazo en expansión consegue que desapareza todo trazo de figuración ou de imaxe definida, de feito o signo queda absorbido pola suxestión de trazo e mancha.

A obra de Veiras Manteiga asume un carácter xestual completamente libre, con enérxicas pinceladas e cunha enorme capacidade para empregalas na construción dun ambiguo espazo pictórico en que o plano e as suxestións de profundidade se entrelazan nun vibrante diálogo. Utiliza -como se pode ver no conxunto de toda esta serie de 1991- o trazo para crear un conxunto de manchas que se ligan entre si: ás veces, por proximidade e, outras, superpoñéndose. Manchas que se mesturan nunha disposición espacial que non dá nacemento a unha superficie continua nin a outra descontinu, xa que se trata de abstraccións construídas a partir de elementos tirados da realidade visual ou da imaxinación.