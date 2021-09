Revisando a Nerón

Pero aqueles que –como Tácito e Suetonio– escribiron da súa vida eran inimigos. O resultado, sumados os relatos dos historiadores que lle eran contrarios aos dos padres da Igrexa, foi establecer un discurso que, co paso dos anos, foi repetido en ópera (A coroación de Popea, de Monteverdi), novelas (Eu, Claudio de Robert Graves, amplificada pola serie televisiva homónima) ou películas (Quo Vadis, de Mervin LeRoy, coa mítica representación de Peter Ustinov). Obras que fixeron del unha persoa cruel, frívola, libertina e mentalmente desequilibrada, clixés contra os cales resulta moi difícil vindicarse. Así e todo, as novas xeracións de historiadores –sen negar a súa difícil personalidade– comezaron a situar con máis xusteza a dimensión política de Nerón.

Derradeiro descendente masculino de Augusto, ocupou o trono de emperador aos dezaseis anos. Aquel adolescente caprichoso tivo que enfrontar unha situación convulsa, tanto na propia Roma como nos confíns do Imperio. A relación enfermiza coa súa nai, Agripina, hoxe sería obxecto de tratamento con psicanálise. Tanta dependencia tiña que procurou unha concubina que fose fisicamente idéntica e así imaxinar que tiña relacións con ela. A maneira dun predecesor de Hamlet, vía fantasmas despois de facela matar, malia que tal morte foi aceptada polo senado. Tampouco foron doadas as súas relacións coas súas mulleres e fixo matar a dúas, Claudia Octavia e Popea.

Interesado polas artes

Discípulo de Séneca –a quen anos despois ordenou que se suicidase–, non tiña dotes para a oratoria pero sempre se interesou polas artes –escribiu poemas, tocaba a lira, cantaba– e polos praceres. Pero malia os excesos no ámbito privado, gañou a admiración colectiva pola súa vida pública: cantaba, facía teatro, loitaba con gladiadores, participaba en carreiras de aurigas. Este comportamento sería unha mostra do que hoxe chamaríamos populismo, á maneira de Trump ou –sobre todo– de Putin, xogador de hóckey sobre xeo ou xinete en torso espido.

Un populismo que o levou a menosprezar as elites e, nun achegamento ás clases baixas, axudar os damnificados polo incendio de Roma –provocáseo ou non el mesmo– e atopar nos cristiáns uns inimigos expiatorios que desviasen calquera sospeita e así tranquilizar a poboación romana. Baixou impostos, construíu baños públicos e mellorou a vida nas provincias do imperio. Unha época con conflitos sociais e territoriais, como a rebelión da raíña Budica en Britania, a invasión de Armenia polos partos ou a sublevación dos xudeus, contra á que enviou a Vespasiano. Pero a súa tiranía e a represión implacable contra os seus opositores acordaron reaccións colectivas contra el. Así, no ano 65 foi descuberta unha conspiración e non dubidou en eliminar os conxurados.

Exposición

Agora o Museo Británico, coa exposición Nerón. O home que hai tras o mito, propón revisar a dimensión histórica de Nerón e non limitala ás opinións dos que foron os seus adversarios. Especialmente, na súa dimensión populista, cunha nova definición dos seus excesos. Para o comisario da exposición, Thorsten Opper, a imaxe que temos de Nerón é artificial, froito dunha animadversión milenaria, cuxo iniciador foi Vespasiano, que así xustificaba o seu ascenso ao rango imperial.

Unha exposición ambiciosa, en todo caso, que mostra uns douscentos obxectos, procedentes tanto do propio museo como do Louvre, Venecia e Nápoles. Entre eles, cómpre salientar o tesouro achado hai uns anos nunha tenda da rúa principal da cidade de Colchester (o asentamento romano primeiro en terras británicas), agochado por unha familia acomodada durante a rebelión de Budica.