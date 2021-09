Fotogramas de noso para o mundo

Hai unhas semanas, a produtora Beli Martínez, galardoada co primeiro Premio Chano Piñeiro no Ourense Film Festival, declaraba nunha entrevista que o feito de que en Cannes se anuncie “un cineasta galego” implica que sexa recoñecida unha cultura propia. Beli facía esta declaración despois de que a súa produtora, Filmika Galaica, presentase na Quincena de Realizadores do festival galo a curtametraxe Sycorax, dirixida por Lois Patiño e Matías Piñeiro. De certo que, nos últimos tempos, grazas á época dourada do coñecido como “Novo Cinema Galego”, a nosa identidade experimenta unha explosión divulgativa que está a esparexerse polas ágoras máis prestixiosas do panorama mundial, a través da exhibición de filmes en Festivais de todo o mundo.

Na recente Mostra de Venecia, inaugurada por Pedro Almodóvar con Madres paralelas, participan outras tres cintas do estado en diversas categorías. Eles Transportan a morte (Filmika Galaica), longametraxe dirixida por Helena Girón e Samuel Delgado, regresou do Festival cun Premio á aportación técnica na Semana da Crítica. Un galardón que augura unha brillante carreira que continuará proximamente no Festival de San Sebastián. Rodada en galego, narra unha historia ambientada en 1492, a partir da experiencia de tres condenados a morte que deciden embarcarse na viaxe de Cristovo Colón coa finalidade de evitar seren axustizados, mentres no continente aínda por “descubrir”, unha muller pretende por todos os medios evitar esoutro falecemento da súa irmá.

A outra fita con selo galego é Tres, producida polo estudo “Frida Films”, a cargo de Luisa Romeo. Esta longametraxe é dirixida polo cineasta catalán Juanjo Giménez, que conta no seu haber nada máis e nada menos que unha Palma de Ouro en Cannes grazas á súa excelente curtametraxe Timecode (2016), que tamén acadou o Premio do Cine Europeo e un Goya na mesma categoría. Tres pretende xogar coa percepción do espectador por medio dun personaxe que, inexplicablemente, perde a sincronía entre o son e a imaxe que entran nos seus ollos.

Ambos os títulos redundan no arrebato creativo do audiovisual galego, postos en pé cunha obstinación redobrada por parte dos seus impulsores, debido á escasa atención que estes produtos merecen nos circuítos comerciais da industria cinematográfica. De aí que o labor de figuras imperiosas e vitais como Beli Martínez e Luisa Romeo deban ser revalorizadas nos ámbitos culturais, industriais, académicos e, incluso, lingüísticos do noso país.

Outra mostra da naturalidade coa que o Festival de Venecia acolle a variedade lingüística do Estado español, cunha naturalidade que ben poderiamos importar, é a curtametraxe rodada en euskera, Heltzear, dirixida por Mikel Gurrea e proxectada na sección “Horizontes.” A peza vasca apoia a súa narrativa nunha carta enviada por unha escaladora ao seu irmán ausente, membro de ETA. Nestas obras artísticas reflíctense esa riqueza que sempre resulta aditiva, nunca subtrativa, e que, como adoita acontecer na esfera cultural, atopa nos foros alén das nosas fronteiras ese recibimento favorable.

