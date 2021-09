Arte, vida e compromiso

O vindeiro 30 de setembro cúmprense vinte e cinco anos da morte do pintor Xosé Telmo Lodeiro (Vigo, 1930-1996), unha figura central na arte galega da segunda metade do pasado século.

Para unha atinada comprensión da importancia da súa obra, cómpre lembrar que a irrupción artística de Lodeiro, ao longo dos anos sesenta, vai producirse nun contexto moi difícil no cultural e no político, aspecto este último que debemos ter sempre presente ao tratarmos dun artista de forte compromiso social antifranquista, posicionado claramente á esquerda e sempre receptivo ás causas populares. No ámbito artístico son tempos en que se manifesta un intento de renovación, que fai avanzar en Galicia, aínda que con moitas dificultades polo ambiente pouco propicio, a abstracción informalista e construtivista, con Lodeiro como un dos grandes protagonistas. Ao tempo, a politización dos discurso de resistencia ao fascismo é ben evidente noutra inicitiva en que participa Lodeiro nos sesenta: Estampa Popular Galega. O movemento hai que ligalo ao pulo político-cultural de finais dos sesenta, de defensa da lingua e cultura galegas e de reorganización da resistencia obreira e estudantil.

A obra do noso pintor, dentro dun rigoroso xeometrismo e un uso de cores puras, ten sobre todo na paisaxe o marco referencial para desenvolver o seu estilo persoal. A paisaxe é entendida por el como un xénero propicio á revelación dunha ligazón intensa co mundo, unha relación íntima que sempre se caracterizou polo rigor extremo e por conformar un camiño que levaba a unha concepción esencialmente lumínica do cadro. Nel a representación dos referentes exteriores convértese na construción dun roteiro persoal, onde se perciben algúns dos problemas que marcan a discusión da pintura, evidentemente no ronsel da herdanza das vangardas artísticas anteriores, das primeiras décadas do século XX (suprematismo, construtivismo...). A relación entre abstracción e figuración ou o uso da cor como elemento de expresión e de composición son algunhas das cuestións onde a obra do pintor de Vigo sitúa o seu punto de interese.En certa medida Lodeiro realizou na súa obra abstraccionismo da realidade, sen deixar translucir referentes que se sitúan na pintura galega de xeracións anteriores, como obras en que aparece a figura humana, en especial as mulleres dun ruralismo arquetípico, sobre todo nas obras dos sesenta e setenta.

No conxunto do seu labor, o pintor vai tecendo nos seus cadros unha especie de vía experimental que semella obedecer a un plano previo. Non quero dicir que soubese desde sempre, e sen diso ter consciencia, o que quería, senón que existe como unha lóxica dunha invención que se vai progresivamente definindo desde finais dos anos sesenta até as súas obras derradeiras. Cómpre sinalar que algúns trazos característicos van no sentido desa lóxica, por exemplo, a procura constante do plano como marco referencial para a definición do cadro. Tamén a tensión entre a profundidade e a superficie, entre o primeiro plano e o plano de fondo, que tende a desaparecer en beneficio da bidimensionalidade da imaxe. Un outro medio moi presente son as variacións da liña do horizonte ou extremadamente altas, que impiden as profundidades lonxincuas, ou extremadamente baixas, e deixan a maioría do espazo da tea reservado ao ceo que case se confunde coa terra.

A simplificación progresiva das formas e a composición encadrada en ritmos; a bidimensionalidade da tea é, entón, procurada a través de espellamentos, da luz difusa, da utilización da monocromía, que condicionan as formas, que aproximan o primeiro plano ao plano de fondo, para crear atmosferas sen perspectiva convencional, que conforman unha construción definida e singular.

O estilo característico de Lodeiro é, pois, o resultado de procuras e de achados, que se inscriben dentro do vieiro aberto por artistas como Malevich ou Mondrian, mais que tamén ten achegas da nova figuración, o cinetismo –as pinturas ópticas da segunda metade dos setenta- ou mesmo da pop art –sobre todo no período final-, mais sempre facendo destacar os trazos de forte singularidade e individualidade que caracterizaron as súas persoais procuras.

