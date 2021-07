Liv Strömquist: Non sinto nada

E así nace Non sinto nada, publicado por Reservoir Books, selo de novela gráfica da editorial Penguin Random House, que tamén publicou en castelán as anteriores obras da autora: El fruto prohibido (2018) e Los sentimientos del príncipe Carlos (2019).O libro abre co caso do actor Leonardo DiCaprio, quen vai encadear relacións breves con once actrices e/ou modelos que non chegan aos trinta, con características físicas similares, e coas que nunca chega a comprometerse do todo porque, segundo a premisa da autora, «non sentía nada». DiCaprio úsase como representación divertida do que lle pasa a moita xente agora coas súas parellas, de cómo se viven as relacións.

Liv Strömquist fai unha radiografía da actual concepción do amor na era «post-». De como a súa significación recolocouse debido a causas sociolóxicas, psicolóxicas, culturais e económicas que levaron a un gran cambio que contrasta coa percepción do amor romántico clásico, moito máis visceral e intuitivo. Algunhas destas causas son o narcisismo extremo, a elección racional e conveniente, a necesidade de independencia e control ou o «mercadeo» das relacións, favorecido pola tecnoloxía e as apps. Tamén de como estes cambios influíron na maneira de ter fillos ou, relacionado, a propia recolocación da masculinidade e mais o éxito asociado a ela: a masculinidade moderna pasa polo desapego emocional. «No noso tempo o que caracteriza o ser humano é o dominio da súa contorna. Facemos plans de futuro, temos obxectivos e trazamos estratexias para alcanzalos. Pero namorarse é un evento inesperado que escapa ao noso control, como a morte. Desenamorarse tampouco se pode controlar, non podo decidir seguir amando ou deixar de amar a alguén. Por iso o amor está a volverse algo cada vez máis difícil para todos nós», apuntaba a autora na presentación da novela.

A posición de Strömquist é a de analista. Non quere xulgar ou valorar como positivo ou negativo este cambio e, de forma bastante reiterada e divertida, pide perdón por tender á xeralización ao expoñer as súas teorías. O motivo que a levou a cuestionarse todo isto, é constatar que o amor ten agora máis presenza nas nosas vidas que outrora e, con todo, bastante cambiou na nosa forma de vivilo. «Hai que recoñecer que iso é positivo, que teñamos cada vez máis liberdade. Pero eu quería investigar se esa liberdade conlevaba algunha perda», explica.

Para este cómic-ensaio, Strömquist toma como referencias principais –que explica de forma moi amena– os traballos da socióloga Eva Illouz (Marrocos, 1961) ou os filósofos Byung- Chul Han (Corea do Sur, 1959) ou Kierkegaard, intercalados con antecedentes históricos e mitos e anécdotas das que chama «heroínas deste cómic», a poeta Hilda Doolitlle ou a escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé. Todo ben mesturado con elementos da cultura pop como a cantante Beyoncé, a actriz Cameron Díaz, as series Girls e Sexo en Nova York ou personaxes ficticios como os pitufos, Panoramix ou Jabba the hutt.

A parte gráfica, como acostuma no seu traballo, non é especialmente destacable, aínda que o seu estilo sinxelo e lineal, moi afín ao underground, ademais de funcional encaixa co ton da novela e acaba gañándose a lectora ou lector. Así, este irónico e divertido cómic no que se mesturan a socioloxía, a filosofía e mais a cultura popular vén conformar un expoñente de como a banda deseñada pode ser unha opción excelente como achegamento ao ensaio.