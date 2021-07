Quilma: punto de partida

E de alí son o grupo do que hoxe vos queremos falar. Chámanse Quilma, non podía ser doutro xeito, e veñen de publicar a súa primeira entrega discográfica baixo o ben acaído título de Punto de partida. Un disco que ve a luz en pleno momento covid e que podedes gozar en todas as plataformas de música en streaming aínda que de momento ten complicado as súas presentacións en directo, risco asumido polo grupo dende o primeiro momento. Un traballo difícil de etiquetar, pero que, se me permitides, podemos encaixar dentro dunha tendencia na Arousa de bandas de personalidade moi marcada e clixés un tanto alonxados do que marcan as modas de cada momento. Bandas como os cambadeses Airas, que repartían calidade nos primeiros 90, os inesquecibles, imprescindibles e magnéticos Korosi Dansas, que tanto maxisterio emocional repartiron con algunhas das mellores cancións pop rock escritas no noso idioma, a Neuroband e outras propostas arredores da Arousa que foron conformando un aparente lugar común que tamén se percibe neste primeiro disco dos Quilma.

Nove cancións que foron parte do repertorio da banda dende aquel 2013 no que comezaban e que se moven entre o rock de cheiro noventeiro e pingas progresivas de evocadora profundidade sonora e lírica. Mais tamén ten moito dese pop fermoso e ben entendido que xamais, e igual afortunadamente, nunca escoitarás nunha radiofórmula. Cun verniz moi coidado e cun tratamento sonoro que desborda personalidade e ideas claras, o disco debulla as cancións sen moito ánimo de darche palmadas nas costas nin buscar un retrouso pegañento para asubiar mentres lle pasas a aspiradora ao salón o sábado pola mañá. As letras deixanse caer polo inconformismo persoal e o existencialismo máis cru pero tamén máis vital. Pezas de transcurso longo e paciente consumo que mesturan momentos de alta tensión con outros de feliz sosego nun exercicio de dinámica sempre moito de aplaudir e agradecer. Diego Drogo na batería, Jorge Ortal nas cordas e teclados, Xosé Piñeiro na guitarra, Quique na voz e Víctor Karallada na guitarra e tamén na produción e gravación nos seus KFS estudio, deixannos un disco de debut que se ben é certo que nos chega un tanto tarde tamén o é que nos mostra unha banda nun estado de madurez instrumental e compositiva óptimo. Unha nova referencia para unha escena galega que outra vez demostra que non ten cancelas, ni estilísticas nin en termos de calidade, e que pide a berros un lugar nas programacións de todos eses festivais que aquí, no noso país, tenden case sempre a encher os seus cartaces con propostas foráneas que poucas veces superan en calidade a proxectos como o que hoxe comentamos.

De momento toca agardar que pase todo este lío do coronavirus e despois xa poderemos gozar como se merece a posta en directo deste Punto de partida mentres agardemos que unha segunda entrega discográfica da banda non tarde outro tanto en ver a luz. Grupo absolutamente recomendable e exemplo perfecto para ver a calidade do que se coce no “underground” da música do noso país. Da Illa da Arousa tiñan que ser.