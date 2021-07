A perfección da intriga

Arantza Portabales (Donostia, 1973), presenta unha nova novela que, sen dúbida, a afianza como escritora de primeira liña. Trátase de A vida secreta de Úrsula B. que presenta a volta de Santi Abad e Ana Barroso, os policías da primeira novela da autora, mais este é só un fío de unión entre as dúas propostas, pois se na primeira acudiamos á resolución da investigación do asasinato dunha moza, na segunda estamos ante un caso moito máis enmarañado que aqueloutro.

A afamada escritora Úrsula B (B de Bans) vive unha vida monótona, dedicada por enteiro á súa carreira literaria, con sinaturas de libros, presentacións e viaxes continuas que non case non deixan cabida a unha vida familiar plena cunha parella que sacrificou a faceta profesional e se dedica a coidar a casa e a filla menor. Pero algo acontece un venres para que a escritora non acuda a unha charla e desapareza sen deixar rastro. As lectoras e lectores sabemos que está secuestrada, pois a distribución en capítulos divide a historia entre os que nos dan a trama desde o punto de vista dos investigadores, familia e amigos, e os outros nos que ela mesma nos describe a situación na que se atopa e vai debullando os feitos nunha retrospección ao pasado para entender por que se acha alí. Mais o caso da desaparición complícase con outra morte acontecida no pasado e que ten trazas de relación con estoutro caso. Nunha lectura apaixonante e que engancha de xeito adictivo imos ir descubrindo un thriller que vai percorrer a cidade de Santiago (Barrio de Santa Marta, rúa de San Pedro...) onde Abad e Barroso terán que resolver o caso.

A nosa lectura vaise enchendo de preguntas segundo avanza con ansiedade de sabermos que se atopa detrás da carauta de cada personaxe. Acocha algo, Lois Castro, a parella da escritora? Raquel Moreiras, amiga e asistente de Úrsula, é quen pinta? Alén disto, tamén presenciaremos a relación entre Santi Abad, o inspector, e a subinspectora Ana Barroso, que repiten nesta entrega de Portabales. Así, os protagonistas terán que ir aclarando en que punto se atopa a súa relación despois romperen e de que el estivese ano e medio afastado do traballo por ter maltratado a súa ex muller. Nunha serie de continuos encontros e desencontros, semella que están empeñados en turrar contra o destino e tomar decisións erróneas ou contrarias ao que realmente queren.

A soberbia caracterización das personaxes é unha das bazas que garda a autora para crear o clima de suspense existente desde o principio. Con moita habilidade vainos ofrecendo cada dato na súa dose xusta e no momento preciso, sen que haxa información innecesaria nin superflua e os diferentes temas do libro vaian caendo como poalla miúda ao paso das páxinas, as mentiras, a vinganza ou o acoso.

Busquen un bo lugar onde poñerse a ler, cómodo e apracible, porque van querer engulir as 450 páxinas do tirón.

PORTABALES, Arantza, A vida secreta de Úrsula Bas, Galaxia, Vigo, 2021, PVP. 18,90 €