No Museo Ramón Cabanillas (Cambados)

Cómpre lembrarmos que o inicio da obra de Cabanillas e o seu desenvolvemento na década dos dez e vinte do pasado século transcorre nun período crucial en que a cultura galega toma o pulo que a levará de maneira definitiva a consolidar un espazo propio, a se afirmar como literatura nacional emerxente e superar as limitacións herdadas do Rexurdimento. Neste contexto, no museo podemos percibir como está ligada a evolución literaria á do nacionalismo galego, representado polas Irmandades da Fala e a Xeración Nós e aquí é onde agroma a figura de Ramón Cabanillas, entendido, desde a aparición dos seus primeiros libros, como poeta modelo, arelado e “necesario” desde a perspectiva do nacionalismo galego naquela altura en proceso de desenvolvemento. Así, o material gráfico e textual do novo espazo expositivo permite percibir como con Cabanillas a cultura galega incorpora elementos básicos das estéticas post-simbolistas europeas que se manifestan a finais dos dezanove e comezos do vinte e resaltar a singuraridade fundamental do poeta de Cambados na evolución da poesía galega, singularidade que reside precisamente neste último elemento. Cabanillas supera o risco de converterse nun epígono máis do Rexurdimento mercé á incorporación ao galego dos rexistros que caracterizan a modernidade poética.

A etapa de formación de Cabanillas coincide coa eclosión do modernismo, síntese de correntes post-simbolistas que realiza o poeta nicaraguano Rubén Darío. É unha escola, a modernista, que exerce unha forte influencia nas letras hispánicas até os anos vinte. Así e todo, a literatura galega mantense en liñas xerais á marxe das propostas rubenianas. Cabanillas coñéceas e achégase a elas de forma directa na súa estadía en Cuba entre 1910 e 1915. Cando en 1913 dá ao prelo No desterro, a pegada modernista é xa moi evidente. Do modernismo Cabanillas recolle influencias claras: a versatilidade métrica, con versos alexandrinos, exotismo, ritmo imperioso, colorido, adxectivación inanimada; en xeral o gusto polo sensual, os ambientes lánguidos, a musicalidade, o preciosismo verbal e a incorporación e posta en escena de deuses da antigüidade, paxes, raíñas, fadas, con personaxes como Sherezade ou Simbad en xardíns en sombra ou pazos saudosos. Hai, así e todo, moitos outros elementos que o afastan deste movemento como o gusto polo anecdótico, a incorporación de temas folclóricos ou costumistas, o léxico rural, a anécdota narrativa... Alén diso, como boa parte da literatura galega do seu tempo, Cabanillas toma postura social e mesmo política na súa obra -algo ben resaltado no novo museo coas palabras “fouce” e “irmáns”-, quere que esta teña un ideal ético e unha finalidade, unha posición que o afasta de todas as correntes debedoras da ética parnasiana da arte pola arte que tanta influencia tiveron na cultura finisecular europea.