As cruces de pedra

Son verbas de Castelao, en 1934, cando comeza a interesarse polo estudo destas manifestacións artísticas –“a máis enxebre manifestación artística do noso pobo”, dirá- que de tan abondosas –estímase que hai máis de 10.000 - forman parte xa da nosa identidade popular.

O Consello da Cultura Galega vén de presentar unha proposta de trinta itinerarios pola nosa xeografía co fin de dar a coñecer os cruceiros galegos. Trátase dunha serie de rutas explicadas pola Asociación de Amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas, que se irán publicando os segundos xoves de cada mes en roteiros.culturagalega.gal. Xa devén público o primeiro deles, un itinerario de 40 km polos calvarios da Terra Chá, a comarca da provincia de Lugo con máis cruceiros.

Cruceiros de Galicia: os calvarios de Terra Chá Na Terra Chá, a comarca con maior número de cruceiros da provincia de Lugo, atopamos catro espectaculares calvarios, tres deles no concello de Guitiriz e un no de Begonte. Con esta proposta preparada por Fernando Arribas estreamos unha serie de roteiros para visitar cruceiros por toda Galicia. SABER MÁS

A imaxe do cruceiro é dabondo coñecida: unha plataforma que serve de base; un pedestal que soe ter forma cuadrangular, liso ou con algunha inscrición; un fuste ou varal, que o Bispado de Ourense (1622) recomendaba que permitise unha altura de cruz de dous metros para evitar vandalismos; un capitel, decorado con volutas, anxos ou símbolos varios; e unha cruz coa imaxe de Cristo por un lado e coa Virxe ou algún santo nas súas costas. Distínguense nesta estrutura do calvario, que amosaría tres cruces, representando imaxes da vida e paixón de Xesús.

Sobre a orixe, diversidade de opinións: o Camiño de Santiago?; as ordes mendicantes?; a Contrarreforma?; a Inquisición? O que si se sabe é que proliferaron fundamentalmente no Barroco e que, se seguimos a Castelao, foi San Vicente Ferrer un dos impulsores da súa construción tanto aquí como na Bretaña. Podemos afirmar tamén que a Contrarreforma supuxo un impulso deste tipo de imaxes, así como dos Petos de Ánimas e os rezos para as almas do Purgatorio; e a Inquisición que, se ben non impulsou exactamente a súa construción, si que puido ser un factor de axuda para que os fieis se animaran a erixilos. Sexa como fose, desde o máis antigo da nosa xeografía -o de Melide data do século XIV- deica os nosos días, non se detivo a súa implantación.

Os cruceiros expresaron durante todo este tempo o sentir relixioso dun pobo; serviron para cristianizar lugares pagáns, para ampliar os sitios sagrados coma adros de igrexas ou camposantos; situáronse en lugares elevados onde exaltar a figura de Xesuscristo, na beira do mar para lembrar os falecidos en traxedias mariñas ou en lugares onde se sospeitaba da presenza do demo; para pedir perdón polos pecados cometidos ou para conseguir indulxencias para os seus promotores; foron parada obrigada de responso dos cadaleitos no seu camiño cara ao enterro. E todas estas funcións fóronse mesturando no decorrer dos anos con tradicións e lendas máis ou menos pagáns que fixeron dos cruceiros lugares máxicos. Ao seu redor enterrábanse os nenos mortos antes do bautismo e que tiñan prohibido o seu soterramento en lugar santo; ou realizábanse esconxuros, exorcismos e rituais de curación de meigallos ou outras doenzas; situáronse en encrucilladas de camiños e serviron para marcar lindes entre parroquias; serviron para protexer colleitas e gando; sinalaron itinerarios de peregrinacións ou rutas de comercio... E, como non, neste universo de brétemas e maxia que forma parte do noso imaxinario colectivo, ou cando menos da imaxe que “os outros” teñen de “nós”, atopámonos coa Santa Compaña, procesión de mortos na procura de novas almas da que poderemos librarnos se nos cruzamos con ela e temos a sorte de estar nos chanzos dun cruceiro.

Os cruceiros esconden hoxe un terrible paradoxo: somos o lugar do mundo de maior aparición deste tipo de construción pero, ao mesmo tempo non lles temos prestado demasiada atención. É esta a denuncia de Fernando Arribas, presidente da Asociación de amigos dos cruceiros, quen afirma que unicamente están protexidos por lei os anteriores a 1901, que xenericamente son BIC; pero moitos deles non están inscritos nos rexistros nin protexidos por moitos plans de ordenamento municipais. Coñecelos, repararmos neles e decatarnos da excepcionalidade do noso patrimonio, debería ser o primeiro paso para o seu coidado e conservación.