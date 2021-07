Aproximacións ao cinema de verán

“Mañá imos á praia, díxenlle”, “Mañá xa veremos”. O texto pertence a I pesci non chiudono gli occhi (“Os peixes non pechan os ollos”) novela dada á luz pública por Erri De Luca, 2011. E é que acontece que, antes de transformarse en lembranza, o verán constitúe unha ilusión impetuosa. Especialmente porque durante o estío, tradicionalmente pouco mesurado, a ameaza do contorno e dos corpos duplícase. Desde as mutacións dos imberbes até os paseos polos cantís das experiencias ignotas, todo semella preparado para o cataclismo. Merece ser contado. Porque é fermoso e cinematográfico, decididamente cinematográfico.

A historia da sétima arte está inzada de filmes ambientados nesta época do ano (entretidos, musicais e -case todos- esquecíbeis). Non obstante, constitúen unha minoría os que logran mostrar iso que se intúe como transcendental nas nosas minúsculas vidas: o segredo do ardor, da luminosidade infinita, do frescor da noite. De entre os exemplos ocorréuseme destacar, sen ningún outro tipo de criterio que o impacto que deixaron no meu corazón, estes títulos que a continuación enumero.

Alle Anderen (2009, Maren Ade) transpórtanos á fascinante Sardeña acompañados de Gitti e Chris, unha parella de mozos cuxa concepción da sociabilidade transita -en traxe de baño na inmensa maioría das escenas- por camiños antagónicos e inquietantes. Unha proposta que afonda na toxicidade das relacións humanas convencionais, que propón unha análise profunda do que realmente esperamos de nós mesmos, mais tamén dos outros.

No universo de Les vacances de M. Hulot (“As vacacións de M. Hulot”, 1953, Jacques Tati) nada do aprehendido funciona. A inocencia é destrutora, o silencio berra e o anonimato ten nome proprio. Hulot, o protagonista, ensínanos que o tanxíbel -o obxecto- explica o ilusorio e conforma as nosas decisións. Non se trata de que esteamos ante un filósofo. En realidade non sabemos nada del, do seu pasado, do seu oficio ou da súa familia. Nin sequera estamos certos de poder describir correctamente o seu rostro, malia estar presente en todas as secuencias. É o seu modo de actuar, esa interacción alucinatoria co tempo e co espazo o que fai que captemos, sen cinismo e sen tristura, o inevitábel final das cousas, das vacacións, da vida. Tatí foi un xenio e monsieur Hulot, sen dúbida, constitúe a súa xenialidade. Asemade, e desde o outro lado da ribeira, recollemos as metafísicas ondas de The Endless Summer (“O derradeiro verán”,1966, Bruce Brown), un documentario atípico que nos leva arredor do mundo da man de Mike Hynson e Robert August, dous mozos surfeiros á procura do verán eterno. As augas de Nova Zelanda, Hawaii, Senegal ou Sudáfrica serán algúns dos destinos en que nos deleitaremos, e moito, contemplando estes aprendices de antiUlises deslizarse sobre as ondas do pensamento líquido, segundo diría Zygmunt Bauman.

Porque hai territorios esquecidos e cinematografías que non contan (que normalmente son o mesmo), durante longo tempo o mundo non soubo de África. Submisión e obediencia eran as palabras chave que definían a grande parte das propostas deste continente onde o sol manda. Mais chegou Wanuri Kahiu (1980, Nairobi, Kenia) e revolucionouno todo. Rafiki (2018) é a historia enmarañada e seguramente predicíbel dun amor que non convence. Unha lonxincua adaptación de Romeo e Xulieta de Shakespeare, coa pequena diferenza de que, neste caso, se trata dunha relación lésbica nun país onde a homosexualidade é ilegal. Pode que non se trate dun dos mellores filmes da historia, nin sequera da de África, mais posúe como ningunha outra a textura, sons e cores desa estación que tanto nos altera.

Nunha entrevista concedida polo director Jean Renoir, o artífice da obra máis fermosa xamais feita sobre o estío, Une partie de campagne (“Unhaxornada no campo”, 1936), o artista declaraba que o ser humano, moi ao seu pesar, nace coa facultade de recoñecer o fermoso.

Abonda, xa que logo, collermos un puñado de area de praia na nosa man para saber que Renoir tiña (sempre) razón.