Fermosa e orixinal

Entre Marianne e Connell xorde unha historia de amor. Difícil. Moi difícil. Son compañeiros de clase, pero grandes distancias os separan, sendo anverso e reverso, cara e cruz. Primeiro a clase social: ela vive nunha mansión; a nai del encárgase da súa limpeza. Ela é solitaria, distante, introvertida, tímida e rara; el popular, aberto, extrovertido, deportista... Xente “normal”, vamos. Nin se falan. Un día, unha conversa é o inicio dunha relación que cambiará as súas vidas. E Rooney conta a historia cun estilo directo e sinxelo, pero por contra cunha estrutura atípica en que o tempo total do transcurso da acción, catro anos, subdivídese en capítulos de moi distinta duración, de días a semanas e meses, con constantes elipses e interrupcións da historia de amor coas que perdemos a certeza de se seguen xuntos ou non, de se se volverán a ver..., esvaendo as frustrantes experiencias que acontecen en vidas paralelas, por veces en intersección, con graves malentendidos e clamorosas contradicións, tecendo así unha historia agridoce, sentida e profunda, que mesmo chega a parecernos próxima e pura, propia de dous mozos namorados en circunstancias complexas.

Novela fermosa, emocional e intelixente, de éxito e fracaso sentimental, moi recomendable ademais en primavera, non só para as mozas e os mozos, pois ten tamén unha vertente nostálxica que valorar.