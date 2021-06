Keltoi!: XXV

Con algúns cambios lóxicos na formación, e atinando xa nun argumentario e ideario que a banda levaría ao lombo xa para sempre como mandamentos escritos en granito, bautizáronse co nome de Keltoi!, que significa celtas en grego asemade de levar no escaparate ese oi! tan de seu. Xa dende o principio da historia do grupo, coas primeiras gravacións, tiveron moi boa aceptación e comezaron a ser coñecidos no país e tamén alén das nosas fronteiras, colleitando boas críticas en fanzines e revistas de rock especializadas. Así comezaba unha desas historias musicais das que tanto presta escribir e contar: a historia dos grupos que remexen nas conciencias e non casan con ninguén, dos que navegan polos mares da autoxestión con total suficiencia e no respecto máximo polos compañeiros e polos seus seguidores e amigos, nunca fans, palabra que detestan.

Keltoi !van ao seu e ao seu ritmo. Familia, traballo, vida e punk en perfecta conexión e todo na súa xusta medida. Nunca lles faltan escenarios onde tocar e o teléfono do grupo soa dende lugares ben alonxados xeograficamente, dende o Estado español a Europa e, por suposto, nos escenarios do país. Mais a militancia confesa e comprometida na autoxestión fai deles o que son e, precisamente, esa é a medida que os leva a estes vinte e seis anos en activo nun envexable estado de saúde a xulgar por unhas últimas entregas discográficas que mostran a unha banda que parece estar no seu mellor momento de saúde musical. A Casco vello (1998), Estado de sitio (2001), A nosa cinza (2010) e Sons da rúa ( 2016) uníronselle nos últimos tempos os sete pulgadas Tempos convulsos e XXV cos que aproveitaron o parón COVID para, na ausencia de directos, poder celebrar así o seu aniversario.

Onde vai xa aquel primeiro concerto no mítico pub Rass do casco vello vigués, un día das Letras galegas de 1996 xunto aos Diplomáticos de Montealto, e canto tempo foi quedando atrás mentres os Keltoi continúan inquebrantables polos carreiros da música de rúa, da cultura do país e do punk máis doente e honesto. Cando falo deles, sempre cómpre repetir que os Keltoi!, nas súas cancións, ouvéanlle á esperanza, á loita polos tempos mellores e ao orgullo da xente traballadora que non ten medo de dicir o que pensa e o que sente. Lonxe do ruído mediático e das poses de espello e photoshop, son deses grupos que todos deberíamos escoitar cada luns pola mañá. Dende ese Vigo do celta, do casco vello, do porto e da máis xenerosa das hospitalidades. Ese Vigo de músicas e xentes que tanto alimentan o espírito. É certo rapaces: “moito choveu e case todo cambiou” mais aínda así sempre quedará tempo para mandarlle un grolo á vosa saúde e brindar por otros tantos.