A estación do tranvía de Canido

O 21 de abril de 1926 FARO DE VIGO informaba do “primer recorrido con automotor en la línea del ferrocarril eléctrico de Vigo a la Ramallosa” que “llegó hasta Corujo, empleando en el recorrido ocho minutos” (...) “Toda la instalación del nuevo ferrocarril, la vía, las líneas eléctricas, las estaciones, el trazado, el material móvil, son de una sencillez, de una seguridad y de un confort tales, que auguramos a la empresa de tranvías eléctricos un éxito rotundo en la explotación de estas líneas”. O mesmo día da inauguración comercial da liña, o 3 de setembro de 1926, un redactor do mesmo xornal describe as súas sensacións despois de percorrer o traxecto Vigo-Baiona: “hemos sido realmente sorprendidos por la incomparable belleza de la campiña que atraviesa el nuevo ferrocarril. Al borde del mar, cortando las estribaciones de los montes de Corujo, deslizándose por las suaves ondulaciones de los valles de Nigrán, asomando, de pronto, como por arte de taumaturgia sobre el pintoresco Panjón arrebujado entre un extremo de la playa incomparable de su nombre y un espolón de Monte-ferro, el nuevo ferrocarril es, sin duda alguna, una de las vías férreas más bellas de este rincón gallego, tan pródigo en bellezas. Es el mejor elogio que puede tributársele.”

Esta liña contaba coas estacións de Coruxo, Canido, Panxón e A Ramallosa. A maiores existían unha ducia de apeadoiros na Bouza, O Xuncal, Os Muíños, O Verdeal, A Ermida, Oia, Saiáns, Prado, Patos, Nigrán, As Telleiras e Lourido. Na actualidade, vén ser a de Canido a única destas catro estacións que se atopa hoxe en mans privadas e nun estado de total abandono, o que nos leva a pensar que as administracións competentes (Concello de Vigo e Xunta de Galicia) non están á altura do seu valor histórico e cultural. Quen si é consciente da súa potencialidade ao servizo da veciñanza de Vigo, en xeral, e da de San Miguel de Oia, en particular, é a súa asociación de veciños, que leva anos reclamando a súa rehabilitación e conversión en equipamento sociocultural.

A estación é un volume de planta rectangular e piso terreo coa fachada principal orientada á avenida Ricardo Mella, o anarquista histórico que fora xerente da empresa Tranvías Eléctricos de Vigo. O seu frontis aparece elevado sobre un zócolo de cantaría de granito e enmarcado por esquinais conformados por perpiaños perfectamente escuadrados que, a modo de almofadado, se organizan en sentido vertical deixando á vista dous dos seus catro lados, a semellanza dos muros de tizóns.

O traslado da estación a Canido tivo lugar rntre 1939-1942

O frontispicio da estación de Canido, ao igual que a de Coruxo, loce unha organización simétrica, cun volume sobresaliente en planta no eixe de simetría de 2,21 m2 no que se abren dúas xanelas de guillotina pareadas, ambas superadas por unha folla fixa dividida ao medio. Nos lados menores deste volume tamén se abriron uns estreitos ocos afrontados en forma de xanela. O conxunto aparece protexido por barrotes de ferro verticais e horizontais; sobre este dobre oco saínte do frontis loce o topónimo do lugar que acolle a estación: “Canido.” A ambos lados do volume central que sobresae en planta sitúanse un par de portas de aire enmarcadas por xambas almofadadas de granito que soportan unha lumieira ben dimensionada que cobre unha carpintería de dobre folla cuberta, á súa vez, por un traveseiro acristalado.

O estudoso Fraga Rodríguez (2000) sinala que a estación de Canido, situada no punto quilométrico 6,4 do traxecto, era a segunda da liña que unía Vigo coa Ramallosa. “Non cabe dúbida que un dos obxectivos da compañía, aparte do transporte de mercadorías e gando (...) era o traslado de viaxeiros por unha zona tan atractiva, con multitude de praias, nunha época de incipiente turismo”. A velocidade media do tranvía era de 15 km/h “e o traxecto completo adoitaba facerse en hora e cuarto. As saídas comezaban ás 5h 55 minutos e a última era ás 22h 44 min, cunha frecuencia de 1h. 20 minutos”. Xa segundo Giráldez Lomba (2005), a estación de San Miguel de Oia foi trasladada a Canido entre 1939 e 1942 para dar satisfacción á demanda. A de Canido, xunto coa de Coruxo, eran “las principales de este Ferrocarril” segundo consta nunha carta que o presidente do Consello de Administración da compañía Tranvías Eléctricos de Vigo remite ao Ministro de Obras Públicas en 1968, ano no que deixou de prestar servizo este medio de transporte.

Vendo o estado actual da estación de Canido golpéannos as palabras que Méndez Ferrín escribiu en Crónica de nós (1980): “Saraiva de despóticos bruídos cobren a vila maior na que fomos mociños na que viaxamos en docísimo tranvía, ennovelando ensoños co rumbo sinalando un futuro que non hai. Mudou Vigo; foi ferido e rabuñado; zurruxanos de entrañas metálicas amputaron porcións da súa beleza nostálxica de antano”.

Patrimonio industrial

A estación do tranvía de Canido figura dentro do contorno de protección do conxunto de chalés de Canido, o que a sitúa baixo a cautela legal da Consellería de Cultura. Este edificio, en canto que exemplo paradigmático do patrimonio industrial olívico, “forma parte do patrimonio cultural de Galicia e os bens que o integran son expoñentes característicos da historia social, técnica e económica de Galicia” (art 103.2 da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural).

O mesmo texto legal (art. 104.1) estima que “para os efectos do artigo anterior, presúmese que concorre un significativo valor industrial (...) sempre que sexan an¬teriores a 1936” (a liña do tranvía Vigo-Baiona é unha década máis antiga). A lei confire especial relevancia a “d) Os lugares, instalacións, fábricas, edificios e obras de enxeñaría que constitúan tes¬temuño e expresión dos avances técnicos da construción de instalacións e infraestruturas destinadas ás redes de transporte e comunicación ferroviaria (...)”, o que parece pensado, expresamente, para a nosa estación.

Moito nos tarda que o Concello, como reclama tamén a inestimable asociación Vigo Industrial, adquira e rehabilite canto antes este inmoble que forma parte da historia local do transporte de viaxeiros e da memoria social da cidade.