Escravitude e Comercio

Esta ollada atrás sitúa en primeiro plano a realidade do que foi a escravitude e mais as súas consecuencias humanas e sociais. As sociedades europeas comezan a tomar conciencia da brutalidade do comercio de persoas, moi especialmente cando deixou de estar amparado pola lei e pasou a facerse de maneira clandestina. E unha mostra de tal preocupación é a exposición Slavernij (‘Escravitude’) que esta primavera presenta o Rijksmuseum de Amsterdam, centrada en dez historias reais de escravos que traballaron nas colonias neerlandesas e o papel que tiveron a Compañía das Indias Occidentais (WIC: Brasil, Surinam, Caribe) e a Compañía das Indias Orientais (WOC: Sudáfrica, Asia).

Desaparecidos de feito os escravos en España en 1766, foi abolida oficialmente en 1837, manténdose en Cuba ata 1886

Unha revisión necesaria -máis aínda ao producirse nunha sociedade de matriz calvinista- que entre nós aínda non sempre foi asumida. Non esquezamos que o comercio legal de escravos foi autorizado a prol de Portugal por unha bula papal de 1455. Negada a escravitude da poboación indíxena en 1512 (Tratado de Burgos), desde ben axiña chegaron negros a América, tanto escravos coma libres (algúns dos cales participaron nas empresas conquistadoras), tendo os primeiros certos dereitos verbo da súa integridade.

Con todo, e contando coa persecución que Inglaterra exercía (por competencia desleal) desde que obtivo o “asento de escravos” no Tratado de Utrecht (1713), o comercio escravista pasou a ser clandestino. Moitos dos grandes potentados españoles do século XIX basearon a súa condición no comercio de escravos, entre eles o catalán de orixes cántabras Antonio López López (futuro marqués de Comillas).

Para verificar se tal actividade foi certa ou non podemos acudir á obra do historiador Martín Rodrigo y Alharilla Un hombre, mil negocios (Ariel), unha exhaustiva biografía de Antonio López López. Este profesor catalán documenta os anos que Antonio López López pasou en Cuba e as manobras que empregou para comerciar con escravos, entre elas os subornos para obter as necesarias cédulas de identidade e fes de bautismo que os fixese pasar por nacidos en Cuba e non acabados de chegar de África.

Ante a imposibilidade de aplicar os criterios morais vixentes ao fenómeno da escravitude (cousa distinta é a da súa peor consecuencia, o racismo), cómpre situar os motivos que favoreceron a súa existencia. No caso español e portugués, as primeiras remesa de africanos chegaron para substituír as poboacións indíxenas, tanto por seres asimiladas á condición de súbditos (bautizados) como pola súa desaparición causada por doenzas e abusos.

Na maioría dos casos, eran africanos os que apresaban aos seus veciños para vendelos aos tratantes, como sinalou Steven Mintz, profesor da Universidade de Texas. E nos anos de proliferación (séculos XVIII e XIX), a importación de escravos resultou “necesaria” –en ausencia de man de obra europea- para que puidesen medrar as grandes plantacións de agricultura extensiva (azucre, algodón, tabaco, café), básica para o desenvolvemento industrial.