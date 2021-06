Memorias do Douro

A apenas unha hora de distancia do Porto, na marxe sur do Douro, Resende é a porta de entrada á rexión do Douro Vinhateiro, clasificada pola Unesco como Patrimonio da Humanidade, e onde se esconde a memoria dalgúns dos recunchos máis fermosos de Portugal. O territorio coñeceu historias de romanos, árabes, cabaleiros, condes e reis, e parte dese legado pode coñecerse no Museu Municipal, situado na que fose antiga “cadeia”, que cumpriu a súa función como tal ata o 25 de abril de 1974. Reformado, combinando tradición e modernidade, desde 2006 o edificio é depositario de exposicións que van da arqueoloxía á etnografía, pasando polo Douro e o seu significado, ademais de dedicar un amplo espazo á figura de Edgar Cardoso, enxeñeiro que plasmou numerosas pontes en todo o mundo, entre elas algunhas das máis significativas do país.

A sala de Etnografía aborda a cultura popular en todos os seus aspectos, especialmente centrados nos traballos agrícolas, gandeiros e domésticos. Tamén o apartado relixioso e de devoción, no que destaca a colección de exvotos dedicados ao Senhor do Calvário e á Senhora da Lapa; sen que falte o núcleo do traxe ligado ás faenas do campo e mais ás tarefas do día a día. O ciclo do pan e do liño, cos seus utensilios propios para a transformación da fariña en pan e da planta en fibra tamén está presente de forma obrigada. Ademais pode verse a colección de barro negro do mestre oleiro Joaquim Alvelos, o último artesán desta manualidade única, xa falecido. Conta a memoria colectiva que na parroquia de Fazamões case todos os seus habitantes eran manufactureiros que convertían o material maleable en obras singulares cheas de autenticidade. Unha vez rematadas, vendían as pezas nas feiras da rexión e mesmo de porta en porta.

No ámbito arqueolóxico, o museo ofrece testemuños da presenza humana deixados no concello, procedentes de xacementos como os de São Cristovão, Cárquere, Mogueira ou Quinta das Trapas. Unha ara votiva da época romana, dedicada a Xúpiter, muíños de man ou un marco da Universidade de Coimbra son algunhas das pezas desta sección.

O Douro é protagonista doutra das dependencias museísticas, na que se alza un rabelo, o barco típico do río e de toda a rexión duriense. Foi construído para o traslado das pipas do viño do Porto desde a zona viñateira (Alto Douro) deica Vila Nova de Gaia. Pode verse tamén unha barca de passagem, que durante séculos tivo un papel crucial no transporte de persoas, animais e mercadorías entre ambas as marxes do río. Postais, fotos e a representación da construción paso a paso dun rabelo son outras curiosidades desta área.

Intimamente ligado ao caudal duriense está a figura de Edgar António de Mesquita Cardoso, “ filho adoptivo” de Resende, que creou lazos afectivos co concello e o Douro, río que acolleu algunhas das súas máis notables e emblemáticas obras. Foi en Resende, na parroquia de São João de Fontoura, onde pasou moitas horas do seu tempo libre en busca de descanso e alento para a súa vida profesional. Autor de numerosos proxectos estruturais ao longo de todo o mundo, concibiu e realizou traballos de variada índole con imaxinación e enxeño. Da súa autoría é a ponte de Arrábida do Porto, a de Santa Clara en Coímbra ou o viaduto ferroviario de São João no Porto, entre outros. Profesor universitario e inventor, a el débese a máquina fotográfica panorámica. O seu busto dá a benvida aos visitantes na sala que leva o seu nome.

A acción do museo municipal esténdese a outros núcleos museolóxicos ao longo do concello: o centro interpretativo da cereixa, o da cerámica, o de Montemuro, dedicado á serra do mesmo nome, e a Casa de Colmo habilitada na aldea serrana de Panchorra, unha edificación tradicional con teito de palla.

As termas da raíña

Auténtico balcón do Douro, Resende está cheo de monumentos megalíticos, de fermosas igrexas, impoñentes soares e pontes e aldeas serranas que se descolgan polas ladeiras cara o río. En espazos como Caldas de Aregos respírase a mesma sensación evocadora de séculos atrás. As súas augas termais son coñecidas polas súas virtudes curativas desde o século XII —en tempos da raíña Mafalda, que mandou construír o primeiro balneario da zona— e hoxe como onte seguen atraendo visitantes. O monarca Afonso Henriques tamén sabía das súas propiedades e concedeulle foro en 1183. A vila tivo pelourinho, castelo e foi municipio propio ata que en 1855 incorporouse a Resende. Ao longo do tempo as termas de Aregos tiveron ilustres visitantes, como o escritor Miguel Torga ou Eça de Queirós, que nestas terras atopou lugar de inspiración.

Outros nomes enlazan natureza e historia, como no caso do mosteiro de Santa María de Cárquere, monumento nacional de fundación románica, asociado tamén á saúde de Afonso Henriques, ou a igrexa de São Martinho, un dos máis fermosos templos medievais do Douro. O penedo de São João, cos seus 560 metros de altitude sobre Caldas de Aregos, permite gozar de fermosas e extensas panorámicas sobre os bancais Patrimonio da Humanidade.