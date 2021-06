Escribir no Perú

Nas tentativas de caracterización global das distintas literaturas atopamos unha serie de clichés que non resultan nada fáciles de derrubar. Así, a eclosión dunha violencia continua e plural, múltiple ( individual e colectiva, física e psicolóxica, actual e histórica, etc), que leva séculos instalada en literaturas como a mexicana e colombiana. Outra etiqueta, hoxe xa de moi limitada presenza, é a do realismo máxico que representada sobre todo por García Márquez, seduciu a escritores e a millóns de lectores, valorada como unha especie de selo turístico ou tópico oportunista. Dende outra perspectiva circulou a consideración de Chile e a súa literatura poética grande (Gabriela Mistral, Neruda, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra...), mais de narrativa pequena, inferior. Cecais a alongada sombra de Mario Vargas Llosa minimiza figuras como as de Julio Ramón Ribeyro, Alonso Cueto, José María Arguedas, Ciro Alegría e outros. Diversas circunstancias de distinta índole deberon provocar a moi escasa presenza de mulleres nas últimas décadas das letras de Perú, onde a situación social, cultural, económica e familiar daquelas non é comparable á de países da contorna como Chile e outros como Arxentina ou México. A problemática de marxinación do sector indíxena non deixa de ser unha rémora que dificulta a mellora da situación da muller e da igualdade de oportunidades que o feminismo reivindica con reiteración.

Toda unha problemática de difícil solución atopan as mulleres escritoras de hoxe mesmo no Perú, algunhas delas como Gabriela Wiener residentes por iso en España. Porén, o avance do feminismo é notable e igualmente a actitude reivindicativa e contestataria das escritoras, que carecen dun doado acceso á prensa e non dispoñen dos necesarios medios editoriais. A marxinación da muller, a cuestión racial e a inestabilidad políticosocial e económica son temas cotiáns, algúns deles xa presentes na auténtica pioneira representante, en pleno romanticismo, da narrativa da muller: Clorinda Matto de Turner (1854), caracterizada portavoz do indianismo (defensa sentimental e moral da raza indíxena precolombina) en Aves sin nido (1889), a súa mellor e máis coñecida novela, onde latexa a sensibilidade pola cuestión da pertenza da terra, a explotación dos indíxenas, a pobreza, etc. Ao seu carón, Blanca Varela (1926), que en 1986 reunía a súa obra lírica en Canto villano; activa asimesmo na loita de reivindicación e dignificación da muller. En calidade de adiantadas temos que consignar os nomes de Aurora Cáceres Moreno, defensora da emancipación da muller e representante da prosa modernista en La rosa muerta (1900); Mercedes Cabello de la Torre, que introduce o realismo na novela peruana en El conspirador (1892); Amalia Puga Losada, xornalista e autora dos relatos de Tragedia inédita (1948), loitadora pola dignidade da muller; e así mesmo, Rosa Arciniega de la Torre, excelente biógrafa e narradora de temática política en Jaque mate (1932), entre outras.

A panorámica actual desta narrativa peruana posúe nomes como o de Jennifer Thorndike, que se iniciaba no terreo da contística con Cromosoma Z (2007), para pasar á novela con Ella (2012) de notable éxito, explorando nela as relacións familiares cunha escrita intensa. Máis ampla é a traxectoria de Patricia de Souza,en cuxa obra ten relevancia a temática histórica, a sexualidade, a exploración no corpo, etc. Foi deste grupo a primeira que publicou en España. Cuando llegue la noche (1995) e Electra en la ciudad (2006) son dous dos sus mais representaivos títulos. Karina Pacheco, cuzqueña e antropóloga, frecuenta a narrativa política e de temas como o racismo, o espazo feminino, familiar e cultural en La voluntad del molle (2006)e El bosque de tu nombre (2013). Como Patricia de Souza, Irma del Águila entra no terreo da novela histórica da etapa colonial, coa axeitada contribución documental no linguístico, ambiental e social. El hombre que hablaba del cielo (2011) corresponde a esa temática. Malia a brevidade da súa traxectoria, María Luisa del Río é digna de referencia polos seus contos de No mires atrás (2006), onde mistura crónica, lirismo e viaxes.

Nomes do novo milenio

Na segunda metade do s.XX atopamos a Laura Riesco, que en Ximena de dos caminos (1994), crea un personaxe infantil dividido entre o mundo paterno e o das criadas da casa (o indíxena) que conviven no espazo andino. Con ela, Pilar Dughi, notable cultivadora do conto en Las chicas de la yogurtería (1996), onde ataca o machismo e critica o sometemento e marxinación da muller. La horda primitiva (2008) é de publicación póstuma.

Na liña de narrativa curta temos tamén a Rocío Silva Santisteban, de perfil literario feminista, como acreditan os seus relatos de Me perturbas (1994). Os contos de La primaria (2012) e, sobre todo, a novela Perro de ojos negros (2016) son fundamentais referentes da narrativa de María José Caro; así como os de El desván (1990) e a novela El copista (1994) marcan a de Teresa Ruiz Rosas, autora tamén dos relatos de Nada que declarar (2013).

Por fin, anotamos a figura orixinal de Gabriela Wiener, cultivadora da crónica xornalístico-narrativa, colaboradora de prensa e escritora moi dada a entrar no ámbito autobiográfico e tamén militante activa do feminismo interesada nos novos tratamentos da sexualidade. Sexografías (2008), Nueve lunas (2009) e Llamada perdida (2014) forman parte da súa obra, de notable entidade crítica e rupturista.