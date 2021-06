No centro de gravidade permanente

E ben certo é que igual o underground non é o sitio máis natural para escoitar a Battiato nun fin de ano deste milenio tan tolo e estraño, mais non pensen vostedes que a cousa quedaba demasiado rara, esotérica ou fóra de lugar. Igual é que Battiato, o Franco bo que dicía o outro, soubo trascender do puramente concernente ás propias modas de cada momento. Claro que estivo de moda, e tanto, e aquel “Centro di gravità permanente” ou aquel “Voglio vederti danzare” deron á volta ao mundo coma foguetes de feira imparables, de festa en festa, de verbena en verbena e de dial en dial.

Mais algo máis profundo e con máis substancia había naquel italiano con cara de profesor de instituto, de intelectual de camisa e pantalón de pinzas ou de melómano empedernido de salón e biblioteca. Igual eran aquelas letras tan ecléticas e cheas de intencións agochadas e mensaxes encriptadas ou aquel aire épico de celebración vital tan contaxiante. O Battiato enigmático e lanzado aos altares da xenalidade, artellando melodías, sen cortarse un pelo, na xénese de sons que camiñaron dende a electrónica, a música étnica, a world music, o pop, a melódica italiana ou o que se lle puxese na punta do nariz. Así, os que coñecen a súa obra máis polo miúdo falan dun músico que foi moitísimo máis que o cantante melódico que a todos nos conquistou, sementando nos regos de xéneros coma o rock, o pop e incluso a ópera.

Aquel “Centro di gravità permanente” colocouno no primeiro chanzo do éxito internacional da man do tan celebrado LP La voce del padrone, publicado en 1981, que tamén deixaba outros exitazos do siciliano como “Cuccurucucù” e “Bandiera bianca”. E si, igual a súa obra merece que rasquemos un pouco máis debaixo e posiblemente a magnitude do seu traballo se atope precisamente aí, pero para nós nesta lembranza imprescindible, días despois do seu pasamento, sempre será ese músico de melodías irresistibles, tan único e persoal e tan capaz de desfacer en anacos as barreiras entre a música de culto e a música máis popular e caralludamente comercial.

O caso é que se van os clásicos e o mundo vai deixando atrás unha manchea de persoas e artistas que nos axudaron a todos a facer deste planeta un sitio mellor e máis cercano a ese centro de gravidade que tanto nos evocou e tanta falta nos fai ter sempre de preto. Descanse en paz o home e canta razón tiña: “Com´è difficile restare calmi e indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore in quest’epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell’orrore”. Igual chego tarde pero prometo escoitar máis polo miúdo a súa obra, mentres agardo impaciente a proxima noite de fin de ano para entrar naquel bar punki e compartir e celebrar outra vez a boa enerxía daquela (omito o taco) canción. Xa sabedes: “E gira intorno alla stanza mentre asi danza, e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche”. Que así sexa sempre.

Primavera na Sala Rebullón

Unha sala para facer música, teatro, artes do movemento, proxectar cinema, ou calquera outra actividade cultural que precise de bo abeiro, moita sensibilidade e moito agarimo pola nosa escena. Iso é a Sala Rebullón de Mos que nestas semanas celebra o seu cuarto aniversario de vida, marcada pola realidade covid.

A Sala Rebullón localízase dentro do Centro Social, Cultural e Deportivo As Pedriñas, configurando así un “Territorio Cultural” a escasos dez minutos en coche do centro de Vigo e con todas as comodidades para aparcar e disfrutar dunhas instalacións que a converten, sen dúbida, nunha das mellores salas de música en directo do país. E, ademais, alonxados dos fins máis comerciais e en total apoio e total militancia e activismo coa escena da cultura galega e en galego.

A Rebullón naceu e medra no marco da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tameiga, que está composta por toda a veciñanza da parroquia para levar a cabo a loita pola defensa da titularidade veciñal, de xestión e aproveitamento dos montes, fortalecendo o vínculo cos veciños. Agora, dende hai catro anos, tamén fornecendo a veciñanza e a todo o país con outro nó neses tecidos culturais tan imprescindibles, tan gozosos e tamén tantas veces esquecidos nos nosos agradecementos. Catro anos de música polos que pasaron unha boa escolma dos mellores directos do país que atopan na sala uns recursos técnicos de primeira, un trato e unha hospitalidade única e un público sensible e comprometido co noso.