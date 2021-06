Sinala, pois, nese limiar Montse Pena Presas a súa plena consciencia de que acaso pode resultar posible que as persoas que coñeceron de preto a protagonista das Letras Galegas 2021 boten de menos este ou aqueloutro apartado da “amiga, da compañeira, que quixeron e non está”. De aí, entón, que a súa procura se veña centrar na idea de que “a autora se converte aquí en personaxe e a súa vida nun relato”: isto é, ser quen de trazar unha biografía literaria e senlleira de Xela, unha aproximación diferente á persoa e mais á manda que nos legou.

E abofé que cómpre anotar que si que a responsable de Intempestiva cumpre, e tanto, co seu propósito. Porque sucede -polo menos, na miña estima- que o relato ao que asistimos ten de veras a capacidade de emocionarnos, de conectar co mesmo xeito poético de Xela, co celme da súa obra, coa tensión dos versos. E faino, ademais, Montse Pena Presas sen por iso afastarse en ningún momento do rigor do labor biográfico, do bo manexo das fontes e das referencias biobliogáficas. Un esforzo ao que vén sumar -porque, en efecto, algunhas partes, cando non todas, do libro “soan”- unha tan valente como valiosa playlist, a música de Xela e para Xela. Orixinal, amena e paixonal, estamos diante dunha moi acertada achega.

PENA PRESAS, Montse, Intempestiva, Galaxia, Vigo, 2021, PVP. 8,07 €