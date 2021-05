Se algo xustifica a autenticidade dun artista, é ter unha idea de proxecto e mais a concreción dunha identidade lingüística, aspectos que definirán a súa dimensión clásica e mesmo a súa permanencia no tempo máis aló dos efémeros e evolutivos modelos vangardistas que precederon a posmodernidade. Neste senso, Leopoldo Varela (Porriño, 1929-Vigo, 2007) -de quen se está a celebrar, na Casa de Galicia de Madrid e ata o 29 de maio a mostra Un viaje por el color/Unha viaxe pola cor- sería un clásico e, sen dúbida, un dos grandes artistas da Galicia da segunda metade do século XX, un pintor que estaría á altura dos máis significativos paisaxistas españois da súa época, a quen xa as afastadas Bienais de Pontevedra dos anos 70 recoñeceran cunha ineludible vontade renovadora.

Desde a súa primeira mostra na mítica sala viguesa de Fotoclub, en 1954, e ata a que fixera no Centro Social e Cultural Caixanova, en 2004 –Leopoldo Varela, 50 años de pintura- percibimos, na sutil e subversiva diacronía emocional, o seu amor por unha natureza en continua mutación: natureza tratada como un verdadeiro estado da alma, seguindo a tradición romántica da paisaxe, a pesar de que fixera a súa primeira formación no seo dunha peculiar estética impresionista coas súas xustaposicións cromáticas e un exquisito e intenso tratamento tonal da luz que nunca abandonará. E a motivación non foi só emocional, senón a dun artista comprometido coa linguaxe como elemento de renovación: a súa capacidade reducionista estará máis emparentada coa poética da elipse turneriana e a súa axitada preabstracción de brumas, vento e velocidade que coa teoría iniciática do movemento francés do último terzo do XIX. Paixón pola levedade abstracta e a reinvención da luz de William Turner que o leva a viaxar varias veces a Londres e a estudar in situ a súa obra na Tate Gallery.

Pero Leopoldo Varela que, do mesmo xeito, foi un grande acuarelista e cultivou con mestría as luces veladas e transparentes desta técnica que apenas esixe rectificacións -sería premiado na devandita Bienal de Pontevedra, en 1972 cunha Medalla de Prata-, rematará por intensificar a carga matérica e reinterpretar a levidade do romántico inglés, nunha liña próxima ao Frau que, con seguridade, tamén debeu admirar. De ambos autores fixou nos seus lenzos a reinterpretación dos efectos atmosféricos efémeros e mais o ritual de fluidez e luminosidade como interpretación liberada dunha materia e dun estilo que o caracterizarán como paisaxista do natural seguindo as trazas monetianas.

Reinventou a paisaxe desde o papel protagónico da luz

Non obstante, e do mesmo xeito que acontece con algúns dos artistas de referencia do circuíto das últimas décadas –de Cy Twombly a Gerhard Richter e de Joan Mitchel a Sam Francis, entre máis-, tradutores revolucionarios do Monet máis radical de Guiverny, o dos nenúfares e medas, o que retrataba o tempo en estado de tránsito, preludio da abstracción, Leopoldo Varela soubo arrincar da herdanza daquel un discurso estético novidoso e conceptualmente moi elaborado que será o que sente as pautas da súa identidade máis recoñecible con alicerce no privilexio do devandito elemento tonal: a intensidade da cor segundo a luz, coa que progresivamente iría espindo das formas e do relato a súa pintura dos primeiros anos, cando o debuxístico e caligráfico tiñan aínda unha notable presenza nas súas paisaxes urbanas ou rurais e mesmo nas súas naturezas mortas. Paisaxes e mariñas tantas veces soñadas, convertidas en reflexos, brumas, mareas baixas, outonos ou tempestades, eiras, palleiros, solpores, bosques frondosos e misteriosos, sinestésicos pobos azuis ou esquecidos, un país verde-húmido, tardes amarelas e multicores, longos paseos polas ribeiras nos atardeceres dos seus ríos máis queridos -do Miño ao Tea ou ao Verdugo-, amenceres en Rande, entre un elenco infinito de xeografías lembradas e títulos que elevan a súa mirada á condición máis natural dunha dimensión lírica, visualizada polo autor como verdadeiro exercicio poético.