Tribunas de Dna. Emilia

Hai apenas unhas xornadas, exactamente o pasado día 12, cumpríronse os cen anos do pasamento de Emilia Pardo Bazán, unha das voces literarias máis relevantes do seu tempo e unha personalidade desbordante, en moitos sentidos incomparable.

Á calor da efeméride, estes tempos non deixan de prodigarse os eventos, iniciativas e publicacións que volven á actualidade a escritora, sobre todo en Madrid e Galicia, escenarios principais da súa vida. Así, na capital do Estado a Biblioteca Nacional e mais a Biblioteca Histórica Municipal manteñen abertas valiosas exposicións e diversas institucións acollen conferencias sobre a súa biobibliografía dende o pasado 22 de abril, intervencións que se estenderán ata o dez de xuño e que van ver pasar polo Centro Cultural Conde-Duque, a Casa de Galicia, o Ateneo e a Fundación Lázaro Galdiano a especialistas na materia, tendo como colofón unha montaxe sobre Los pazos de Ulloa e unha exposición con vestiario da época que acollerá o Centro Cultural Fernán Gómez alá por outubro-novembro.

Por outra banda, o Concello de Madrid preparou bandeirolas, mupis e pantallas dixitais nas que se está a proxectar un deseño cun retrato da escritora realizado por David de las Heras, que recolle unha sentenza tomada dun texto seu no que afirmaba que “Madrid es audaz, jaranero y curioso”.Nesta mesma liña, a Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura puxo en marcha unha campaña titulada “Los lunes de Pardo Bazán” con seis podcast en formato entrevista. E o 13 deste mes a Real Academia Española dedicou unha xornada literaria a Pardo Bazán que coordinou Carme Riera. Nela integráronse dúas mesas redondas (que puideron seguirse por Youtube) onde, baixo a presidencia do director da RAE e a vicepresidenta primeira do Goberno, participaron diferentes académicos.

Pola parte galega destaca a moi completa exposición “Dona Emilia e Santiago” que albergou, entre marzo e abril, o Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago baixo o comisariado dos profesores José Manuel González Herrán e Santiago Díaz Lage, unha actividade que animou o Ateneo de Santiago na que tamén colaboraron a USC, o concello da cidade e a Xunta de Galicia.Mais o outro grande evento galego aínda está por chegar: entre o 25 e o 29 de outubro, na Coruña e Santiago, terá lugar o congreso “Emilia Pardo Bazán. 100 anos despois”, organizado pola RAG, a USC e o Consello da Cultura Galega, un encontro no que se darán cita boa parte dos mellores estudosos galegos, peninsulares e internacionais sobre a autora.

Esta panorámica de iniciativas e eventos pardobazianos complétase coas publicacións de e sobre a escritora que viron luz nos últimos meses, as máis importantes preparadas case todas elas en Galicia. É o caso da recuperación de cento e medio de cartas da autora que a RAG e o CCG ofreceron para libre descarga na páxina web do Proxecto Epístola, pero, sobre todo, de ensaios como Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento de Emilia Pardo Bazán, de Marilar Aleixandre e María López Sández; monográficos como o que lle dedicou a revista Luzes; exhumacións como a da novela inédita Selva, que preparou para a edición o profesor Xosé María Paz Gago; compilacións narrativas como as reunidas no volume El peregrino y otras historias en Compostela preparada por González Herrán e mesmo singulares aproximacións como a de Blanca P. Rodríguez Garabatos en Emilia Pardo Bazán y la moda, ás que se unirán nos vindeiros meses outros textos e reedicións dos seus libros.

Xa por remate, na súa cidade galega de instalación, A Coruña, están en marcha unhas “Xornadas Gastronómicas Territorio Atlántico. Dona Emilia” nas que participan un importante número de restaurantes e pastelerías da cidade que propoñen viandas a partir do que a autora deixara escrito en libros como La cocina española antigua ou La cocina española moderna e mesmo no prólogo que fixo para a celebérrima La cocina práctica do seu amigo Manuel Puga y Puga ‘Picadillo’.