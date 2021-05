China: a fortaleza comunista

A chinesa é unha das grandes civilizacións milenarias que persisten na actualidade. Neste sentido, a cen anos da fundación do Partido Comunista da China (PCCh), semella que dita organización vai culminar o obxectivo histórico de modernización dun país que no ano 1912, cando a revolución Xinhai deu paso á república, parecía imposible de acadar; sobre todo se temos en conta que as guerras do Opio (1839-1842 e 1856-1860) contra o Reino Unido e mais a guerra sino-xaponesa de 1894-1895 debilitaran a fortaleza dun imperio que, segundo a lenda, fundaran os tres augustos e os cinco emperadores hai case 5.000 anos.

Camiño da revolución (1912-1949): Foi ao longo desta xeira cando o PC chinés definiu os seus principios reitores: nacionalismo, democracia e benestar do pobo. Asemade foi neste momento cando se definiu o “pensamento Mao”: isto é, a integración do marxismo-leninismo coa realidade concreta chinesa, salientando que non se poden realizar copias miméticas doutras experiencias (en referencia directa á Unión Soviética).

O maoísmo na construción da China socialista (1949-1976): Mao foi o líder indiscutible do PCCh dende 1935 deica 1976. Durante ese tempo tiveron lugar iimportantes avances económicos da man da industrialización e da reforma agraria. Porén, froito dos profundos debates no seo do Partido, da busca dun camiño propio cara ao socialismo -que supuxo a ruptura coa Unión Soviética-, da impaciencia e da inexperiencia revolucionaria..., a China asiste a dous ‘experimentos sociais’: o gran salto adiante (1958-1960) e mais a revolución cultural (1966-1976), cuxo balance resulta profundamente negativo.

O denguismo

O denguismo: o socialismo de carácter chinés (1978-2012): A acta oficial de nacemento do denguismo é a III sesión plenaria do XI Comité Central do PCCh (1978). Nesa xuntanza, Deng Xiaoping (1978-1990) asume a dirección do partido e sinala a ruta a seguir, rexida por catro principios fundamentais: a perseveración no camiño socialista, na ditadura do proletariado, na dirección do PCCh e bo pensamento Mao. Porén, malia esa aparente continuidade, as características desa vía ao socialismo permitirán a introdución do mercado e da propiedade, dando paso a un liderado colectivo do Partido, así como a un Estado de dereito baixo o imperio da lei.

A chegada de Jiang Zemín (1990-2002) ao poder, supuxo o inicio da terceira xeración na dirixencia do Estado-partido chinés. Neste período China ingresa na OMC, incorpora ao seu territorio Macau e Hong-Kong e crea varias rexións de desenvolvemento económico especial. Zemín incorporou ao pensamento comunista a teoría da tripla representatividade, segundo a cal o partido debía representar as forzas produtiva nacionais, as forzas da cultura avanzada e os intereses maioritarios do pobo, o que supón a incorporación dun certo interclasismo. Xa en 2002 chegou a vez da cuarta xeración, da man de Hu Jintao (2002-2012), quen estableceu a “concepción científica do desenvolvemento”, coa que pretende dar resposta á xustiza social e á protección ambiental, sen deixar de fomentar o desenvolvemento económico. A fortaleza chinesa con respecto aos países capitalistas tras a crise de 2008 foi un sinal evidente da superioridade do modelo de desenvolvemento chinés e do esgotamento do denguismo.

O xiísmo: No ano 2012, logo de que China avanzase na construción dunha sociedade moderadamente acomodada, chegaba a hora da quinta xeración, da man de Xi Jinping (2012-), quen establece as bases do “socialismo con peculiaridades chinesas na nova era”, que se fundamenta nas “catorce perseveranzas do xiísmo” (2017): dirección absoluta do partido; consideración do pobo como suxeito central do proceso revolucionario; afondamento integral da reforma; nova concepción do desenvolvemento; condición do pobo como dono do país; goberno segundo a lei; valores socialistas centrais; garantía e mellora das condicións de vida; civilización ecolóxica; seguridade nacional; imperio do Partido sobre o exército; reunificación e o principio de “un país, dous sistemas”; construción dunha comunidade de destino compartido da humanidade; esixencia dunha maior severidade disciplinaria no partido. Neste sentido, o xiísmo representa unha renovación do denguismo, polo que se pode definir como o pensamento que guía a proposta estratéxica que pretende alcanzar o obxectivo de modernización do país no ano 2049, coincidindo co centenario da fundación da nova China socialista.