A tradutora perplexa

“Nas reunións de poetas síntome, cando menos, perplexa”. Coñecín a Xela Arias -súa é a cita- nunha solleira mañá de outono. Fora invitado por ela a tomar un café e a falar das diversas arestas da tarefa de traducir ao fío da publicación da miña tradución do Libellus de natura animalium, que fora dado ao prelo meses antes en Positivas. Ela pedírame que escribira un artigo para Viceversa, a revista que nese momento era publicada pola Universidade de Vigo e que encaraba dunha forma plenamente profesional os distintos aspectos da tradución. Quedamos, pois, nunha cafetería moderna, decorada ao modo dos anos setenta, da Gran Vía viguesa. Desa longa conversa, de entre dúas e tres horas, vólveme con claridade a súa imaxe, a través do fume que se elevaba diante dos nosos rostros. Pero desa estampa sen dúbida ningunha o que lembro con máis nitidez é a súa voz, firme e vigorosa, acompañada por uns ollos vivos e de mirada profunda, perfilados polas volutas das súas palabras que envolvían a atmosfera.Comezo con este encontro non para sinalar o que constituíu o inicio dunha amizade, xa que lamentabelmente non resultou ser así, senón para subliñar un aspecto da miña personalidade que coincide en certa medida co da gran poeta e tradutora galega: nas reunións de poetas síntome desconcertado; estando ante unha ou un escritor, pintor ou tradutor, un artista en definitiva, o meu cerebro reborda un sentimento de insignificancia propia mesturado cun enorme sentido da admiración. Sempre sospeitei que ese estrañamento quizá teña que ver co feito de traducir. Para a persoa que traduce sentirse pequeno perante un creador é inherente ao propio traballo de traducir a súa obra. Malo sería se non fose así. E supoño que, aínda que Xela non se referise exactamente a isto, puidera ser que o oficio de tradutora lle agregase algunha dose de perplexidade neste senso.Porén esa perplexidade non é o que percorre o seu quefacer como tradutora, senón a solidez, a competencia lingüística e a descuberta de recursos orixinais e imaxinativos acertados. A pouco que calquera se achegue ás obras traducidas por ela soa ou xunto coas e cos seus colaboradores terá a sensación de estar observando unha hábil arqueira, dotada cun pulso preciso e, innumerábeis veces, tal como corresponde a unha poeta, precioso.Aínda que a Xela debémoslle as e os poetas moitas das súas solucións, non só formais e temáticas, senón tamén os seus achados innovadores, rompedores, intemperiados, como seguramente lle gustaría a ela dicir, o sistema literario galego débelle moito máis, todos e cada un dos recunchos que conforman a lingua e a literatura galega. Porque sen a súa tarefa de tradutora, de correctora e de editora nada na literatura galega sería o mesmo. Engádaselle a súa ansia, eu creo que indubidábel, por establecer a cementación sobre a que construír o magnífico pazo da nosa escrita dándolle voz na nosa lingua ás literaturas alleas. E isto resolveuno, xa desde as súas primeiras traducións, valéndose dun dominio lingüístico e creador sobresaínte, outorgando ao galego unhas ás que lle axudarán a alzar un voo incipiente, pero que trazaría unha senda invisíbel para os sucesivos viaxes que a nosa lingua emprendeu despois de Xela.

Ademais diso, por se fora pouco, Xela percibiu na literatura galega unha necesidade de engarzamentos, de circuítos interconectados que tentou ligar coas súas traducións, como unha Penélope auto consciente e libertaria que, desde a humildade e desde o seu carácter reservado, foi trabando coas demais armazóns literarias que lle pareceron relevantes e que, dunha maneira ou de outra, consideraba accesíbeis para ela. Diso se trataba: de urdir con fibras perennes un diálogo coas literaturas europeas, no que a relación fose de igual a igual, para que a nosa lingua se enriquecese cos textos alleos que hoxe zugamos e gozamos cando se abeiran ao noso microcosmos galego e en galego. Era e segue sendo, pois, unha Xela necesaria; e se non tivese existido, para que a nosa lingua se poida alimentar coa esperanza de mil primaveras máis, teriámola que inventar.

Non deixo de pensar en que Xela co seu labor como tradutora intentou moldear os alicerces nos que asentar coa nosa lingua a fundación dunha nova cidade literaria cos fundamentos indisolúbeis doutras literaturas, para que estas sostivesen coma un Atlas poderoso a nosa propia. Ese esforzo atínxelle precisamente ás e aos tradutores que transitamos pola senda floreada que Xela iniciou.

Autodidacta ourive

Xela Arias labrou a súa actividade como tradutora ao longo de vinte anos de xeito paralelo ao seu traballo como escritora, editora e profesora. Foi un labor de ourive, de amor pola palabra e dun profundo compromiso e respecto pola lingua.

Levou adiante o seu quefacer nun período crucial da edición galega e abarcou 25 títulos entre literatura infantil e xuvenil, novela, poesía, relatos e cómic, traducidos desde o castelán, o portugués, o inglés, o francés e o italiano. Constituiría un interesante estudo de investigación pescudar a influencia que a obra traducida por Xela ten na súa poesía, pois non semella algo circunstancial que comezase o seu oficio como tradutora cun poeta, Carlos Oroza, e que o seu último traballo fose con outro poeta, Charles Baudelaire.

A súa formación foi autodidacta, mais convén lembrar que no seu tempo en Galiza non existían os estudos de Tradución e Interpretación, nun momento no que se desenvolvía a fixación da norma ortográfica e o proceso de normalización e profesionalización do sector editorial galego, coa dificultade engadida de carecer de recursos dunha aínda inexistente Internet.

Non cabe ningunha dúbida que Xela incorporou ao sistema literario galego obras de renome, algúns deles recoñecidos con distintos galardóns, que incrementaron o prestixio da creación literaria e o da propia lingua. Fíxoo na súa dobre condición de tradutora e editora, rodeada de excelentes colaboradores, pioneiros na tradución, mulleres e homes sen os que sería imposíbel ter arribado ao fértil mar onde navega a tradución galega na actualidade.